|
Индийский МиГ-29 летит с горящим двигателем
Источник материала: Tut.by
В Индии учебный самолет МиГ-29К разбился при выполнении тренировочного полета. Самолет вышел из строя, когда у него внезапно загорелся двигатель. Видео происшествия
В результате происшествия самолет полностью уничтожен и восстановлению не подлежит. Однако оба пилота, капитан и лейтенант индийских ВВС, сумели катапультироваться и выжили.
Возможно, причиной возгорания послужила попавшая в двигатель птица — из-за них нередко случаются аварии и катастрофы.
МиГ-29К — версия советского истребителя четвертого поколения МиГ-29, предназначенная для размещения на индийском авианосце «Викрамадитья».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самолет потерпел крушение во время тренировочного полета.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)