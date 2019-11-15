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Индийский МиГ-29 летит с горящим двигателем

16.11.2019 15:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Индии учебный самолет МиГ-29К разбился при выполнении тренировочного полета. Самолет вышел из строя, когда у него внезапно загорелся двигатель. Видео происшествия показал индийский телеканал Goa 365.

В результате происшествия самолет полностью уничтожен и восстановлению не подлежит. Однако оба пилота, капитан и лейтенант индийских ВВС, сумели катапультироваться и выжили.

Возможно, причиной возгорания послужила попавшая в двигатель птица — из-за них нередко случаются аварии и катастрофы.

МиГ-29К — версия советского истребителя четвертого поколения МиГ-29, предназначенная для размещения на индийском авианосце «Викрамадитья».

 
 
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Самолет потерпел крушение во время тренировочного полета.
 
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