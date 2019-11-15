Что делать, если ребёнок пропал? 6-летняя девочка три часа бродила по Минску одна

euroradio.fm Её мама рассказала Еврорадио, что малышка одна провела на городских улицах больше трёх часов, дважды ездила в автобусе и сама вернулась домой. Но вопросы остались: как получилось, что исчезновение девочки не заметили в классе? Как она вышла из школы? Где была, и почему никто не обратил внимание на ребёнка, который ходит по улице один? И как сделать так, чтобы исключить подобные ситуации в будущем? К счастью, вскоре ребёнок нашёлся, пишетЕё мама рассказала Еврорадио, что малышка одна провела на городских улицах больше трёх часов, дважды ездила в автобусе и сама вернулась домой. Но вопросы остались: как получилось, что исчезновение девочки не заметили в классе? Как она вышла из школы? Где была, и почему никто не обратил внимание на ребёнка, который ходит по улице один? И как сделать так, чтобы исключить подобные ситуации в будущем?

Одна среди серых домов и равнодушных прохожих

11 ноября в 9:36 Диана вышла из школы. Её мама Татьяна рассказывает Еврорадио, что на записи с камер видеонаблюдения видно, как девочка проходит мимо вахты. В школе женщине сказали, что вахтёр спросил Диану, куда она идёт, а малышка ответила, что её ждёт мама. Но Татьяна говорит, что запись нечёткая: по ней трудно понять, был ли разговор на самом деле.









Школа № 32 / тут и далее фото — Роман Протасевич, Еврорадио





Средняя школа №32, где учится Диана, расположена по адресу Камайская, 18 в микрорайоне Лебяжий — это северо-западная окраина Минска. Дом, в котором живёт семья Дианы, стоит в 30 метрах от школы. Сначала девочка пошла домой, но, поднявшись на этаж, наткнулась на запертую дверь тамбура. Тогда школьница решила поехать к маме на работу — на Главпочтамт.





Около 10:00 девочка пришла на остановку “Лебяжий” и села в 73-й автобус, который ехал в центр города. Раньше Диана ездила на мамину работу вместе с мамой. Они выходили на остановке “Сендайский сквер” или “Романовская Слобода”. Диана не смогла вспомнить, на которой из них вышла. Маме она рассказала, что увидела серые дома.





Девочка провела в автобусе полчаса и проехала 14 или 15 остановок. Никто не обратил на неё внимания.













Около двух часов Диана провела в центре Минска в поисках маминой работы. Никто из сотен прохожих, которые повстречались 6-летней девочке в то утро, не подошёл и не спросил, почему она ходит по улицам одна.





Не найдя здание Главпочтамта, Диана села в 73-й автобус на остановку через дорогу от той, на которую приехала, и около 13:30 вернулась домой. Когда мама спросила, почему Диана не подошла к прохожим и не сказала, что заблудилась, та уверенно ответила: “А я не заблудилась”.









Девочка прошла и проехала около 20 километров.

“Это прежде всего урок для семьи и для мамы”

Татьяна говорит, что учительница Дианы знает своих учеников и точно заметила бы пропажу сразу. Но в тот день её заменяла другой педагог. Первым уроком была физкультура, после которой дети вернулись в класс. Через некоторое время педагог по оставленным на парте вещам поняла, что кого-то не хватает.





Когда маме сообщили о случившемся, она поехала в школу и по дороге позвонила в милицию. В это время учителя искали Диану самостоятельно. Мама предполагает, что администрация школы милицию не вызывала, чтобы не поднимать шум.





“Кто вам такое сказал? — удивляются в школе. — Конечно, мы милицию вызвали”.





“Это прежде всего урок для семьи и для мамы. Изначально всё начинается в семье и нужно искать корень там, — продолжают в школе. — Мы, конечно, разобрались в этой ситуации. Проблемы — в семье. Дети требуют к себе внимания. Хотя бы таким образом, чтобы кто-то обратил на неё [Диану — Еврорадио] внимание”.





Татьяну такая позиция учебного заведения удивляет. Диана — не единственный ребёнок в семье. Старшие дети выросли и получают образование за границей, поэтому всё свободное время близких принадлежит дочери. Мама говорит, что Диана всюду ходит за ней хвостиком, и никаких проблем с отсутствием внимания в семье нет.

Что делать, если ребёнок пропал

Конечно, ситуации бывают разные, и по-человечески понятно, почему пропажу Дианы заметили не сразу. Но всё-таки в школе за детей отвечают учителя. Как быть, чтобы избежать таких историй, и как вести себя учителям и близким, если ребёнок всё-таки потерялся?

“В случае, если вы утратили связь с ребёнком или учитель сообщил, что он ушёл из школы, в течение кратчайшего времени надо обратиться в милицию, — рекомендует официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. — Важно разобраться, почему ребёнок мог уйти: одно дело, когда он просто захотел к родителям, другое — когда подросток сбежал из дома.









Если учитель заметил, что школьник пропал, он должен в первую очередь звонить не в милицию, а родителям или законным представителям ребёнка, чтобы установить причину отсутствия.





Важно инструктировать детей: говорить, чтобы ребёнок обязательно сообщал близким, если он захотел уйти из школы. С собой у него всегда должен быть заряженный мобильный телефон [в некоторых белорусских школах ученики сдают смартфоны при входе в здание. — Еврорадио]. Также можно обучить ребёнка пользоваться умными часами. Надо объяснять, что если ребёнок заблудился, надо обращаться к людям в форме или работникам учреждений: магазины, больницы, вокзал — в зависимости от того, где он оказался”.



