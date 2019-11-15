ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что делать, если ребёнок пропал? 6-летняя девочка три часа бродила по Минску одна

16.11.2019 14:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Несколько дней назад Минск облетела тревожная новость: пропала 6-летняя девочка, давайте поможем её найти! Маленькая Диана вышла из школы и исчезла, её мама сходила с ума, к поискам подключились учителя, милиция и добровольцы из “Ангела”.

Что делать, если ребёнок пропал? 6-летняя девочка три часа бродила по Минску одна
6-летняя Диана и серый город, в котором она бродила более 3-з часов / Еврорадио
К счастью, вскоре ребёнок нашёлся, пишет euroradio.fm Её мама рассказала Еврорадио, что малышка одна провела на городских улицах больше трёх часов, дважды ездила в автобусе и сама вернулась домой. Но вопросы остались: как получилось, что исчезновение девочки не заметили в классе? Как она вышла из школы? Где была, и почему никто не обратил внимание на ребёнка, который ходит по улице один? И как сделать так, чтобы исключить подобные ситуации в будущем?

Одна среди серых домов и равнодушных прохожих

11 ноября в 9:36 Диана вышла из школы. Её мама Татьяна рассказывает Еврорадио, что на записи с камер видеонаблюдения видно, как девочка проходит мимо вахты. В школе женщине сказали, что вахтёр спросил Диану, куда она идёт, а малышка ответила, что её ждёт мама. Но Татьяна говорит, что запись нечёткая: по ней трудно понять, был ли разговор на самом деле.


Школа № 32 / тут и далее фото — Роман Протасевич, Еврорадио

Средняя школа №32, где учится Диана, расположена по адресу Камайская, 18 в микрорайоне Лебяжий — это северо-западная окраина Минска. Дом, в котором живёт семья Дианы, стоит в 30 метрах от школы. Сначала девочка пошла домой, но, поднявшись на этаж, наткнулась на запертую дверь тамбура. Тогда школьница решила поехать к маме на работу — на Главпочтамт. 

Около 10:00 девочка пришла на остановку “Лебяжий” и села в 73-й автобус, который ехал в центр города. Раньше Диана ездила на мамину работу вместе с мамой. Они выходили на остановке “Сендайский сквер” или “Романовская Слобода”. Диана не смогла вспомнить, на которой из них вышла. Маме она рассказала, что увидела серые дома.

Девочка провела в автобусе полчаса и проехала 14 или 15 остановок. Никто не обратил на неё внимания.



Около двух часов Диана провела в центре Минска в поисках маминой работы. Никто из сотен прохожих, которые повстречались 6-летней девочке в то утро, не подошёл и не спросил, почему она ходит по улицам одна. 

Не найдя здание Главпочтамта, Диана села в 73-й автобус на остановку через дорогу от той, на которую приехала, и около 13:30 вернулась домой. Когда мама спросила, почему Диана не подошла к прохожим и не сказала, что заблудилась, та уверенно ответила: “А я не заблудилась”. 


Девочка прошла и проехала около 20 километров.

“Это прежде всего урок для семьи и для мамы”

Татьяна говорит, что учительница Дианы знает своих учеников и точно заметила бы пропажу сразу. Но в тот день её заменяла другой педагог. Первым уроком была физкультура, после которой дети вернулись в класс. Через некоторое время педагог по оставленным на парте вещам поняла, что кого-то не хватает.

Когда маме сообщили о случившемся, она поехала в школу и по дороге позвонила в милицию. В это время учителя искали Диану самостоятельно. Мама предполагает, что администрация школы милицию не вызывала, чтобы не поднимать шум.

“Кто вам такое сказал? — удивляются в школе. — Конечно, мы милицию вызвали”.

“Это прежде всего урок для семьи и для мамы. Изначально всё начинается в семье и нужно искать корень там, — продолжают в школе. — Мы, конечно, разобрались в этой ситуации. Проблемы — в семье. Дети требуют к себе внимания. Хотя бы таким образом, чтобы кто-то обратил на неё [Диану — Еврорадио] внимание”.

Татьяну такая позиция учебного заведения удивляет. Диана — не единственный ребёнок в семье. Старшие дети выросли и получают образование за границей, поэтому всё свободное время близких принадлежит дочери. Мама говорит, что Диана всюду ходит за ней хвостиком, и никаких проблем с отсутствием внимания в семье нет.  

Что делать, если ребёнок пропал

Конечно, ситуации бывают разные, и по-человечески понятно, почему пропажу Дианы заметили не сразу. Но всё-таки в школе за детей отвечают учителя. Как быть, чтобы избежать таких историй, и как вести себя учителям и близким, если ребёнок всё-таки потерялся?
“В случае, если вы утратили связь с ребёнком или учитель сообщил, что он ушёл из школы, в течение кратчайшего времени надо обратиться в милицию, — рекомендует официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. — Важно разобраться, почему ребёнок мог уйти: одно дело, когда он просто захотел к родителям, другое — когда подросток сбежал из дома. 


Если учитель заметил, что школьник пропал, он должен в первую очередь звонить не в милицию, а родителям или законным представителям ребёнка, чтобы установить причину отсутствия. 

Важно инструктировать детей: говорить, чтобы ребёнок обязательно сообщал близким, если он захотел уйти из школы. С собой у него всегда должен быть заряженный мобильный телефон [в некоторых белорусских школах ученики сдают смартфоны при входе в здание. — Еврорадио]. Также можно обучить ребёнка пользоваться умными часами. Надо объяснять, что если ребёнок заблудился, надо обращаться к людям в форме или работникам учреждений: магазины, больницы, вокзал — в зависимости от того, где он оказался”.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько дней назад Минск облетела тревожная новость: пропала 6-летняя девочка, давайте поможем её найти! Маленькая Диана вышла из школы и исчезла, её мама сходила...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте сразу пять автомобилей попали в аварию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика