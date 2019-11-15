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В станице на Кубани прощаются с расчлененной аспиранткой

16.11.2019 14:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Убитую в Санкт-Петербурге аспирантку Анастасию Ещенко похоронят в станице Старовеличковской на Кубани в закрытом гробу.

На отпевание погибшей девушки в Троицкой церкви пришли сотни людей, сообщает издание «Московский комсомолец».

Не все желающие проститься смогли попасть внутрь, многие стояли за оградой. Матери погибшей стало плохо, ей дважды потребовалась медицинская помощь. Рядом с цветами родные убитой поставили ее снимок, но ее лицо скорбящим не показали, сообщает Telegram-канал «Подъем».

После отпевания тело аспирантки отвезли попрощаться с родным домом. После этого его доставят на кладбище номер пять, пишет lenta.ru


Историка Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в Мойке отрезанные женские руки. Доцента СПбГУ в неадекватном состоянии и с переохлаждением отвезли в больницу. Позже он раскаялся и признался, что состоял в отношениях со своей бывшей студенткой Анастасией Ещенко и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. 11 ноября суд арестовал Соколова на два месяца. В его квартире следователи обнаружили голову Ещенко. Руки, ноги и тело в пакетах Соколов пытался утопить в реке.
 
 
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Убитую в Санкт-Петербурге аспирантку Анастасию Ещенко похоронят в станице Старовеличковской на Кубани в закрытом гробу.
 
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