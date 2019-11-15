Биометрические паспорта у белорусов пока не появятся. Почему?

рассказал заместитель министра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Николай Мельченко, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости». Об этом корреспонденту TUT.byзаместитель министра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Николай Мельченко, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





Перенос старта выдачи биометрических документов, удостоверяющих личность, связан с техническими причинами, уточнил Н. Мельченко. Некоторые вопросы, связанные с технической составляющей, еще находятся на согласовании.





К слову, сроки выдачи биометрических паспортов переносят уже второй раз. До этого планировалось начать выдачу с 1 января 2019 года.









По словам начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Алексея Бегуна, сроки выдачи паспортов нового образца озвучат в декабре 2019-го и они точно появятся в 2020 году.





Напомним, биометрический паспорт будет заменой обычному бумажному и позволит обеспечить белорусам доступ к различным услугам госструктур. Документ будет выглядеть, как стандартная банковская карта, с двумя фотографиями — цветной и черно-белой. Он будет обеспечен несколькими степенями защиты.



