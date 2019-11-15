Составлен портрет типичного российского преступника

В полиции подсчитали, что с начала текущего года за совершение различных преступлений были задержаны порядка 680 тысяч человек, большинство из них не имели постоянного источника дохода (433 тысячи человек), а каждый третий — находился в состоянии алкогольного опьянения (230 тысяч человек).

lenta.ru Подавляющее большинство задержанных составили мужчины, чуть более 109 тысяч — женщины. На подростков пришлось более 27 тысяч задержаний, на студентов — более 30 тысяч. Из общего числа задержанных 282 тысячи человек уже совершали преступления ранее, пишет









В середине октября стало известно, что российские следователи научились распознавать личность преступника в маске и скрывающей телосложение одежде по видеозаписям. Программа, которой пользуются криминалисты, проводит анализ и выдает необходимые параметры, в частности, рост и телосложение. По ним сотрудники СКР могут определить подозреваемого и представить неопровержимые доказательства причастности к преступлению.



