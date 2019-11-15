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Составлен портрет типичного российского преступника

16.11.2019 14:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Типичный преступник в России — безработный пьяный мужчина, который ранее уже совершал преступления. Это следует из статистики российского МВД, на которую ссылается ТАСС.

В полиции подсчитали, что с начала текущего года за совершение различных преступлений были задержаны порядка 680 тысяч человек, большинство из них не имели постоянного источника дохода (433 тысячи человек), а каждый третий — находился в состоянии алкогольного опьянения (230 тысяч человек).
Подавляющее большинство задержанных составили мужчины, чуть более 109 тысяч — женщины. На подростков пришлось более 27 тысяч задержаний, на студентов — более 30 тысяч. Из общего числа задержанных 282 тысячи человек уже совершали преступления ранее, пишет lenta.ru


В середине октября стало известно, что российские следователи научились распознавать личность преступника в маске и скрывающей телосложение одежде по видеозаписям. Программа, которой пользуются криминалисты, проводит анализ и выдает необходимые параметры, в частности, рост и телосложение. По ним сотрудники СКР могут определить подозреваемого и представить неопровержимые доказательства причастности к преступлению.
 
 
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Типичный преступник в России — безработный пьяный мужчина, который ранее уже совершал преступления. Это следует из статистики российского МВД, на которую...
 
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