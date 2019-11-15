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Белорусский рубль - в ТОПе популярных валют для сбережений среди россиян

16.11.2019 13:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россияне традиционно предпочитают хранить свои деньги в долларах и евро. А вот третьей «уважаемой» валютой среди наших соседей оказался… белорусский рубль! Он обогнал китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.

Это косвенно подтверждает факт, что финансовая и экономическая интеграция уже проявляется на уровне населения, пишет kp.by

Эксперты предполагают, что это может быть связано с тем, что жители Беларуси, которые работают в России, копят в родной валюте. А также с высокими ставками по депозитам в белорусских банках.

- Доходность сбережений в белорусских рублях выше, чем в российских: крупные банки предлагают 9–12% годовых при размещении средств на год по сравнению с 6–8% в России», — сообщила младший вице-президент — аналитик Moody's Светлана Павлова.

- Это косвенно подтверждает тот факт, что финансовая и экономическая интеграция, о которой так давно ведут переговоры власти обеих стран, уже проявляется на уровне населения, - пишет газета «Известия».


Наибольший спрос на инвестиции в BYN демонстрируют жители крупных городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Самары. Но все же подавляющее большинство россиян при накоплении отдают приоритет отечественной валюте: 94% граждан формируют сбережения в российских рублях.
 
 
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Россияне традиционно предпочитают хранить свои деньги в долларах и евро. А вот третьей «уважаемой» валютой среди наших соседей оказался… белорусский рубль! Он...
 
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