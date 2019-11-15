Белорусский рубль - в ТОПе популярных валют для сбережений среди россиян

kp.by Это косвенно подтверждает факт, что финансовая и экономическая интеграция уже проявляется на уровне населения, пишет





Эксперты предполагают, что это может быть связано с тем, что жители Беларуси, которые работают в России, копят в родной валюте. А также с высокими ставками по депозитам в белорусских банках.





- Доходность сбережений в белорусских рублях выше, чем в российских: крупные банки предлагают 9–12% годовых при размещении средств на год по сравнению с 6–8% в России», — сообщила младший вице-президент — аналитик Moody's Светлана Павлова.





- Это косвенно подтверждает тот факт, что финансовая и экономическая интеграция, о которой так давно ведут переговоры власти обеих стран, уже проявляется на уровне населения, - пишет газета «Известия».









Наибольший спрос на инвестиции в BYN демонстрируют жители крупных городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Самары. Но все же подавляющее большинство россиян при накоплении отдают приоритет отечественной валюте: 94% граждан формируют сбережения в российских рублях.



