Рассказ о людях труда: в Минске наградили СМИ за освещение уборки урожая

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске наградили журналистов за лучшее освещение уборочной кампании. В конкурсе участвовали республиканские и региональные средства массовой информации, а также сайты, передает в пятницу «МИР 24».

Всего было больше 80 работ. Это статьи и очерки в газете, телевизионные сюжеты и репортажи, спецпроекты и интернет-материалы.



«Это очень правильно – рассказывать о людях труда. О людях, которые созидают, строят. Это не просто рассказ о чем-то таком хайповом, что произошло, взбудоражило сознание, и исчезло. Это рассказ о вещах фундаментальных, вечных, очень правильных. Поэтому, конечно, нужно говорить об уборочной, и в целом о тружениках сельского хозяйства», – отметил первый заместитель Министра информации Беларуси Павел Легкий.

Организаторы конкурса стремятся показать роль аграрного комплекса в развитии экономики страны и рассказать о ярких достижениях трудовых коллективов.