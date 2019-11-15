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Рассказ о людях труда: в Минске наградили СМИ за освещение уборки урожая
16.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске наградили журналистов за лучшее освещение уборочной кампании. В конкурсе участвовали республиканские и региональные средства массовой информации, а также сайты, передает в пятницу «МИР 24».
Всего было больше 80 работ. Это статьи и очерки в газете, телевизионные сюжеты и репортажи, спецпроекты и интернет-материалы.
Организаторы конкурса стремятся показать роль аграрного комплекса в развитии экономики страны и рассказать о ярких достижениях трудовых коллективов.
Ранее стало известно, что аграрный
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В конкурсе участвовали республиканские и региональные средства массовой информации, а также сайты. Всего было больше 80 работ.
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