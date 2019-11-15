«Все инстаграмно». За домом у Троицкого открыли большой хостел, который занял все здание

Источник материала: Tut.by

За домом у Троицкого в трехэтажном здании открылся хостел Urban. Редкий случай, но это историческое здание реконструировали за два года и сдали в срок, как и планировалось . Мы посмотрели, как он выглядит, и узнали, с какими трудностями столкнулись инвесторы проекта.



Хостел открылся в доме № 3 на улице Заборского

Первые гости заселились в этот хостел 27 октября, а уже сейчас все многоместные номера в нем заняты. Еще два года назад это историческое здание XIX века в центре Минска «много лет стояло и гнило».

Совладелицы хостела Ксения Курусь и Анастасия Черемисина рассказывают, что купили на аукционе право аренды объекта на 10 лет. Работы вели за счет средств бюджета Минска, а также за счет средств инвесторов хостела.



Круглосуточный ресепшен



Кафе на первом этаже хостела



Ксения Курусь и Анастасия Черемисина

Согласно инвестпрограмме города, сметная стоимость строительства — два миллиона рублей, это бюджетные средства. Инвесторы свою сумму вложений в реконструкцию не раскрывают, но предполагают, что срок окупаемости проекта — от двух до пяти лет.

— «Мінская спадчына» — большие молодцы, у нас получилось с ними нормально поработать. На объекте сохранили много историко-культурных фрагментов: кладка кирпича, оригинальные дымоходы. Это все благодаря тому, что они услышали нас, а мы их, — говорят совладелицы проекта.

Работы начались в 2018 году, потом остановились — на одной из стен обнаружили трещину, поэтому стену полностью восстанавливали. Также пришлось снести все перекрытия, поменять ступени лестницы — покрытие теперь из бетонной мозаичной плитки. В августе 2019 все работы завершили.

Общая площадь объекта — 740 «квадратов».







Конференц-зал





Внешний облик здания максимально сохранили: восстановили исторический цвет, пронумеровали квадратики кирпичной кладки на стенах лестничного пролета, нанесли записи из домовой книги, сохранили разный размер оконных проемов.

Всего в хостеле 24 комнаты на 110 человек.

— Это самый крупный хостел в Беларуси: у нас отдельно стоящее здание, три этажа, торговый объект, ресепшен, прачечная и конференц-зал. Также мы сознательно отказались в таком большом хостеле от кухни. Представьте: 100 человек спустились, и все захотели пожарить курочку — людям было бы некомфортно, — говорит Ксения Курусь.



Сауна



Карточки для входа в комнату





Над проектом работал дизайнер Антон Шаппо. Создатели хостела говорят, что здесь все сделано «инстаграмно», чтобы посетители в любом уголке могли сделать селфи. Поэтому даже таблички на дверях в душе и туалете оформили с шутками.

Многие услуги хостела доступны не только для его жителей, но и для минчан. Например, здесь работает инфракрасная сауна по 20 рублей за час (на четыре человека), кафе, можно арендовать конференц-зал.

Цены в хостеле за койко-место колеблются от 20 рублей за место в восьмиместном номере и до 80 — за отдельный.