Горки в Instagram за неделю

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Горецкий вестник
Люди, котики и лягушка. Очередная подборка фотографий из горецкого инстаграма.
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Мой малыш. #боня #кот #шотландский #серый #гелиос #горки #осень My kid. #Bonya #cat #Scottish #grey #Helios #Gorki #gorkiv #autumn
A post shared by Илья Безкровный (@ilya.bezkrovniy) on Nov 11, 2019 at 9:29am PST
Мой малыш. #боня #кот #шотландский #серый #гелиос #горки #осень My kid. #Bonya #cat #Scottish #grey #Helios #Gorki #gorkiv #autumn
A post shared by Илья Безкровный (@ilya.bezkrovniy) on Nov 11, 2019 at 9:29am PST
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Я жить без счастья не могу. Без счастья я погибну сразу. Я рада тополю и вязу, Следам на утреннем снегу. Я рада тени и лучу, Погоде дивной и ненастью, Тому, что я назначить счастьем Вольна ну всё, что захочу Лариса Миллер #honor10 #осеньвгороде #ноябрь #природародногокрая #моябеларусь #метеогид_онт #мояосень_онт #horki #gorkiv #gorki
A post shared by Марина Шандракова (@5_veras) on Nov 12, 2019 at 8:54am PST
Я жить без счастья не могу. Без счастья я погибну сразу. Я рада тополю и вязу, Следам на утреннем снегу. Я рада тени и лучу, Погоде дивной и ненастью, Тому, что я назначить счастьем Вольна ну всё, что захочу Лариса Миллер #honor10 #осеньвгороде #ноябрь #природародногокрая #моябеларусь #метеогид_онт #мояосень_онт #horki #gorkiv #gorki
A post shared by Марина Шандракова (@5_veras) on Nov 12, 2019 at 8:54am PST
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Haчни с простого – вымой всю посуду — Уменьши список будущих задач. Свoи носки, лежащие повсюду, Сложи в мешок, мешок подальше спрячь. Toлпу бумажек возле монитора Сoжги, свалив в большой железный таз. Всё нужное тебе – в мобильном на повторе, А остальное гуглится на раз. В конце концов — повесь на кухне полку, Пять лампочек сгоревших замени. И не ворчи, что в этом мало толку, Особенно в масштабах всей земли. Да, нелегко идти к великой цели, Стремясь повсюду причинять добро, При этом дважды в день, пять дней в неделю Шагать пингвином в переход метро. Желанье доказать чего-то свету С утра пораньше — малость придуши. Не приводи в порядок всю планету, Достаточно квартиры и души. Начни с простого – вымой всю посуду… Игорь Бурмистров #осеньвмаленькомгороде #horki #gorkiv #осенняяпора #мысливрифме©
A post shared by Юля (@yulya_davydzenko) on Nov 16, 2019 at 3:08am PST
Haчни с простого – вымой всю посуду — Уменьши список будущих задач. Свoи носки, лежащие повсюду, Сложи в мешок, мешок подальше спрячь. Toлпу бумажек возле монитора Сoжги, свалив в большой железный таз. Всё нужное тебе – в мобильном на повторе, А остальное гуглится на раз. В конце концов — повесь на кухне полку, Пять лампочек сгоревших замени. И не ворчи, что в этом мало толку, Особенно в масштабах всей земли. Да, нелегко идти к великой цели, Стремясь повсюду причинять добро, При этом дважды в день, пять дней в неделю Шагать пингвином в переход метро. Желанье доказать чего-то свету С утра пораньше — малость придуши. Не приводи в порядок всю планету, Достаточно квартиры и души. Начни с простого – вымой всю посуду… Игорь Бурмистров #осеньвмаленькомгороде #horki #gorkiv #осенняяпора #мысливрифме©
A post shared by Юля (@yulya_davydzenko) on Nov 16, 2019 at 3:08am PST
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Самое любимое наше занятие — выбирать лучшее фото недели, ну и конечно, вручать подарочную пиццу победителю
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Горки в Instagram за неделю Люди, котики и лягушка. Очередная подборка фотографий из горецкого инстаграма. View this post on Instagram Мой малыш. #боня #кот #шотландский #серый #гелиос #горки #осень My kid....
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Самое любимое наше занятие — выбирать лучшее фото недели, ну и конечно, вручать подарочную пиццу победителю
0
Ссылка на источник
44
В блог
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Горки в Instagram за неделю Люди, котики и лягушка. Очередная подборка фотографий из горецкого инстаграма. View this post on Instagram Мой малыш. #боня #кот #шотландский #серый #гелиос #горки #осень My kid....
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