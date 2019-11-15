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Горки в Instagram за неделю

16.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Люди, котики и лягушка. Очередная подборка фотографий из горецкого инстаграма.

 

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Haчни с простого – вымой всю посуду — Уменьши список будущих задач. Свoи носки, лежащие повсюду, Сложи в мешок, мешок подальше спрячь. Toлпу бумажек возле монитора Сoжги, свалив в большой железный таз. Всё нужное тебе – в мобильном на повторе, А остальное гуглится на раз. В конце концов — повесь на кухне полку, Пять лампочек сгоревших замени. И не ворчи, что в этом мало толку, Особенно в масштабах всей земли. Да, нелегко идти к великой цели, Стремясь повсюду причинять добро, При этом дважды в день, пять дней в неделю Шагать пингвином в переход метро. Желанье доказать чего-то свету С утра пораньше — малость придуши. Не приводи в порядок всю планету, Достаточно квартиры и души. Начни с простого – вымой всю посуду… Игорь Бурмистров #осеньвмаленькомгороде #horki #gorkiv #осенняяпора #мысливрифме©

A post shared by Юля (@yulya_davydzenko) on

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Самое любимое наше занятие — выбирать лучшее фото недели, ну и конечно, вручать подарочную пиццу победителю

 
 
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  Люди, котики и лягушка. Очередная подборка фотографий из горецкого инстаграма.   View this post on Instagram Мой малыш. #боня #кот #шотландский #серый #гелиос #горки #осень My kid....
 
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