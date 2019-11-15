Роман Быков назначен на должность заместителя председателя Мстиславского райисполкома-начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Роман Быков родился в 1983 году в д. Костюшковичи Кричевского района. Имеет высшее образование. Окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «агрономия».

Вся трудовая деятельность Романа Михайловича связана с сельским хозяйством. Начинал агрономом сельскохозяйственного производственного кооператива «Сож-Агро». В дальнейшем работал в сельхозорганизациях района главным агрономом, заместителем руководителя, руководителем.

С 2015 года и до назначения на настоящую должность Роман Быков трудился в Кричевском районе. Возглавлял коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Бель», был директором коммунального унитарного предприятия по оказанию услуг «Кричевское районное бюро по санации».

Соб. инф.