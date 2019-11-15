ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Роман Быков назначен на должность заместителя председателя Мстиславского райисполкома-начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию

16.11.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Роман Быков родился в 1983 году в д. Костюшковичи Кричевского района. Имеет высшее образование. Окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «агрономия».

Роман Быков назначен на должность заместителя председателя Мстиславского райисполкома-начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию

Вся трудовая деятельность Романа Михайловича связана с сельским хозяйством. Начинал агрономом сельскохозяйственного производственного кооператива «Сож-Агро». В дальнейшем работал в сельхозорганизациях района главным агрономом, заместителем руководителя, руководителем.

С 2015 года и до назначения на настоящую должность Роман Быков трудился в Кричевском районе. Возглавлял коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Бель», был директором коммунального унитарного предприятия по оказанию услуг «Кричевское районное бюро по санации».

Соб. инф. 

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Роман Быков родился в 1983 году в д. Костюшковичи Кричевского района. Имеет высшее образование. Окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Харьковской области на складах взорвались 20 снарядов. Погибли два сапёра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика