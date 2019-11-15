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Роман Быков назначен на должность заместителя председателя Мстиславского райисполкома-начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию
16.11.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Роман Быков родился в 1983 году в д. Костюшковичи Кричевского района. Имеет высшее образование. Окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «агрономия».
Вся трудовая деятельность Романа Михайловича связана с сельским хозяйством. Начинал агрономом сельскохозяйственного производственного кооператива «Сож-Агро». В дальнейшем работал в сельхозорганизациях района главным агрономом, заместителем руководителя, руководителем.
С 2015 года и до назначения на настоящую должность Роман Быков трудился в Кричевском районе. Возглавлял коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Бель», был директором коммунального унитарного предприятия по оказанию услуг «Кричевское районное бюро по санации».
Соб. инф.
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Роман Быков назначен на должность заместителя председателя Мстиславского райисполкома-начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию
Роман Быков родился в 1983 году в д. Костюшковичи Кричевского района. Имеет высшее образование. Окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию...
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