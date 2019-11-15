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За четыре дня досрочного голосования по Горецкому округу №82 проголосовали 32,96% избирателей

16.11.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Более 130 молодых людей Мстиславщины впервые примут участие в выборах и отдадут свои голоса за кандидатов в депутатов в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва.

К Центральному участку для голосования №41, расположенному в Районном центре культуры и народного творчества, уже не один день идут люди, чтобы проголосовать за того или иного кандидата в депутаты. Вместе с ними на участок спешит и молодёжь.

За четыре дня досрочного голосования по Горецкому округу №82 проголосовали 32,96% избирателей

На избирательный участок в последние дни досрочного голосования спешат и обучающиеся строительного колледжа г. Мстиславля, которые в этом году впервые принимают участие в одном из главных политических мероприятий страны. Здесь их приветливо встречают члены избирательной комиссии. Они рекомендуют голосующим ознакомиться с информацией о кандидатах, рассказывают, как заполняются бюллетени.

Выходя с кабинок для тайного голосования, молодые люди спешат к ящику с символикой страны, чтобы опустить в него документ конституционной важности, который отражает их гражданскую позицию.

За четыре дня досрочного голосования по Горецкому округу №82 проголосовали 32,96% избирателей

Впервые в этом году пришёл на выборы обучающийся МГСК Дмитрий Майоров. Перед тем как проголосовать, молодой человек знакомится с кандидатами в депутаты. Так как считает, что это важная часть в избирательном процессе, которая позволяет сделать правильный выбор.

— Принимая участие в выборах мы строим будущее своей страны, района, — говорит Дмитрий. Сегодня отметку в бюллетене я поставил напротив достойного на мой взгляд кандидата. Надеюсь, что я в нём не ошибся и отдал предпочтение человеку, который оправдает надежды своих избирателей.

За четыре дня досрочного голосования по Горецкому округу №82 проголосовали 32,96% избирателей

Впервые голосующих молодых людей во время избирательной кампании поздравили с их первыми выборами члены участковой комиссии. Памятные подарки обучающимся вручила и первый секретарь районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи» Наталья Цырикова.

Наталья ТИХАНОВСКАЯ.

 
 
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