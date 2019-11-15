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В Глуске Skoda опрокинулась в реку: погибли два человека

16.11.2019 15:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека погибли при опрокидывании автомобиля в реку в Глусском районе, сообщили в МЧС.


Сообщение об опрокидывании автомобиля в реку Птичь в городском поселке Глуск поступило спасателям 16 ноября, в 09.53. По прибытии к месту вызова работники МЧС установили, что в реке на расстоянии около 5 метров от берега находится Skoda Felicia.


Спасатели отбуксировали автомобиль к берегу. Из автомобиля извлекли 38-летнего мужчину и 48-ленюю женщину. Медики после проведения реанимационных мероприятий констатировали смерть граждан. 45-летняя пассажирка смогла выбраться из автомобиля до приезда спасателей.


Проверку по факту гибели людей проводит Глусский районный отдел следственного комитета.

 
 
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Проверку по факту гибели людей проводит Глусский районный отдел следственного комитета.
 
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