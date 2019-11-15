В Глуске Skoda опрокинулась в реку: погибли два человека

Источник материала: Tut.by

Два человека погибли при опрокидывании автомобиля в реку в Глусском районе, сообщили в МЧС.





Сообщение об опрокидывании автомобиля в реку Птичь в городском поселке Глуск поступило спасателям 16 ноября, в 09.53. По прибытии к месту вызова работники МЧС установили, что в реке на расстоянии около 5 метров от берега находится Skoda Felicia.





Спасатели отбуксировали автомобиль к берегу. Из автомобиля извлекли 38-летнего мужчину и 48-ленюю женщину. Медики после проведения реанимационных мероприятий констатировали смерть граждан. 45-летняя пассажирка смогла выбраться из автомобиля до приезда спасателей.





Проверку по факту гибели людей проводит Глусский районный отдел следственного комитета.