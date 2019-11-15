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Дмитрий Шепелев впервые показал свою возлюбленную

16.11.2019 15:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев не появлялся на публике с девушками и не афишировал личную жизнь. Однако поклонники все равно узнали о его романе с дизайнером из Москвы, которой, по слухам, он уже сделал предложение. И вот он впервые опубликовал совместный с ней снимок, пишет «СтарХит».

Новость о том, что 36-летний Дмитрий Шепелев не одинок, появилась в прошлом году. Тогда белоруса стали часто видеть в компании незнакомой блондинки, которая сторонилась камер и общения с журналистами. Позже СМИ выяснили, что ее зовут Екатерина, она занимается дизайном интерьеров, а также воспитывает дочь Ладу от предыдущих отношений.

Оказалось, их дети ходили в один детский сад и познакомились между собой, а потом уже друг о друге узнали их родители.

Несмотря на очевидные факты, Шепелев долгое время скрывал возлюбленную и не стремился рассказывать о ней широкой публике, однако сегодня впервые опубликовал трогательный снимок с Тулуповой, на котором выглядит очень счастливым. В подписи к фотографии он вновь рассказал о детях, при этом упомянув главную новость последних дней, о его скорой свадьбе.

— Тут поскольку гремит новость, будто бы я женюсь, решил у вас расспросить, как вы знакомили ваших детей с вашими новыми партнерами?

В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми — они ходили в один детский сад. Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья. А у вас как? — подписал снимок известный белорус.

Напомним, что ранее Дмитрий Шепелев был женат на Жанне Фриске, которая родила ему сына Платона в 2013 году. Сама артистка скончалась спустя два года из-за онкологического заболевания.

 
Теги: Новости
 
 
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Он не афишировал личную жизнь после смерти Жанны Фриске.
 
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