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Семь советов от минчанина, который открыл для себя беговой туризм
Источник материала: Tut.by
«Бег я до сих пор не люблю», — говорит 40-летний Антон Гашинский, который за три месяца изменил свою жизнь с помощью пробежек. Адвокат рассказал GO.TUT.BY, как перестать сидеть на месте и что предусмотреть, если вы хотите освоить беговой туризм.
Как начать бегать, если тебе сорок
Антон — управляющий партнер адвокатского бюро, успевает преподавать в Институте бизнеса БГУ и быть отцом троих детей. Часто работает не по расписанию — по потребности клиента. Он признается, что офисный и нережимный образ жизни значительно повлиял на его самочувствие и физическую форму. Похожие изменения почувствовали и его друзья-ровесники.
— Чем ближе к 40, тем сильнее все меняется, — смеется Антон. — И вес, и просто желание двигаться.
Первый беговой опыт у Антона не удался: он поддался модной волне и год назад без тренировок попробовал себя на Минском полумарафоне. Но 5 километров до конца не пробежал, осилил около двух — и пошел пешком. Спустя год более осознанно вернулся к бегу в Бресте: решил преодолеть с дочкой дистанцию в честь 1000-летия города. Этот опыт стал удачным, и Антон начал гуглить новые забеги — и на родине, и за рубежом.
За четыре месяца адвокат собрал десять медалей с забегов в Беларуси, Италии, Польше, нашел команду единомышленников — коллег по офису и друзей, тоже из клуба «около 40», как в шутку называет его Антон. А еще изменил свое тело: беговые тренировки за пару месяцев помогли сбросить восемь килограммов.
— Бег — это больно, я его до сих пор не люблю, — признается минчанин. — Но происходящие изменения гораздо здоровее, чем сидение в офисе. Да и работает личный аргумент: лучше бегать по улице сейчас, чем потом по врачам.
Тренировочный процесс Антон строит по роликам в интернете: там он изучает технику бега, которую потом можно практиковать на тренировках. Бегает несколько раз в неделю, дополнительно ходит в зал. Все это для того, чтобы через месяц пробежать первый полумарафон, а уже через полгода добраться до 42-километровой дистанции во Франции. Мужчина уже зарегистрировался на новогодние забеги в Мадриде, Париже и на зимний полумарафон в Дубай.
Три итальянских забега и полезные советы от новичка
Одним из открытий для Антона и его друзей стал беговой туризм: за 10 дней в ноябре его трекер засек три забега в Италии. 10-километровые дистанции Антон преодолел в Риме, Венеции и на озере Лаго-Маджоре. Поездка, включившая сразу пять итальянских городов, обошлась примерно в 2200 рублей. Сумма состояла из взносов за участие (от 40 до 90 рублей — в зависимости от забега), перелета из Вильнюса до Милана и обратно, передвижения на поезде между городами, проживания в гостиницах и питания в итальянских тратториях.
Антон поездкой остался очень доволен, особенно его впечатлила дружеская атмосфера и поддержка на дистанции.
— Бег реально объединяет на таких мероприятиях всех без исключения, вне зависимости от возраста и пола. В Венеции на половине дистанции хотел плюнуть и остановиться, но увидел, как меня обгоняет мужчина с протезом вместо ноги. Стало так стыдно за свою слабость, что я его догнал, похлопал по плечу и показал "класс".
Вот что начинающий бегун советует тем, кто только планирует выходить на старт за границей.
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