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Как выглядит детский сад для телят?

16.11.2019 16:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Корреспонденты программы «Центральный регион» отправились в агрогородок Холхлово. Молоко и экономика для одноименного предприятия стали почти синонимами.

Как выглядит детский сад для телят?

За качеством «белого золота» следят на каждом этапе. Для телят построили специальный профилакторий.

Как выглядит детский сад для телят?

Уровень удобства – 5 звезд. Получается, это такой детский сад для рогатых малышей?

Павел Лешко, ветеринарный врач ОАО «Холхлово»:
Фактически да. Телята здесь находятся с рождения до двухмесячного срока. После двух месяцев они уже переводятся в цех доращивания молодняка. То есть чем раньше мы начнем уделять внимание этому малышу, тем лучше мы получим производительность животных. Здесь телята получают специальные добавки – это определенные комбикорма, в которых пища содержится полностью, также получают витамины минеральные и белковые минеральные добавки. Чтобы в итоге мы получили здоровый, крепкий скот.

Как выглядит детский сад для телят?

Через 4 месяца – новый этап. Окрепшие телята попадают в более просторный помещение, меняется и рацион.

Как выглядит детский сад для телят?

Марина Юрченко, телятница ОАО «Холхлово»:
Меньшим до шести месяцев – одно, постарше – на сенажи переходим, даем больше. Полгода у нас, и потом мы передаем на телочники.

Как выглядит детский сад для телят?

Елена Стадуб, главный зоотехник ОАО «Холхлово»:
Они дорастают до 380 килограмм, выбираются и переходят в следующую клетку. Там они покрываются. И вот так идет по кругу. Конечный результат – осемененные нетели. Есть отдельно осеменатор здесь. И вместе с телятницей отбирают телок на покрытие. В среднем, выбирается 30 телок. Детсад – кормление, дается комбикорм, чтобы поддержать обменные процессы, и они растут. На сегодня здесь среднесуточно 803 килограмма корма. Но чтобы и не жирные были. Важно, чтобы они набирали мышечную массу.

Как выглядит детский сад для телят?

Люди в материале: Марина Юрченко, Елена Стадуб, Павел Лешко
 
 
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Корреспонденты программы «Центральный регион» отправились в агрогородок Холхлово. Молоко и экономика для одноименного предприятия стали почти синонимами. За...
 
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