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«Не стеснялись под юбки подвешивать пахучие травы»: показываем аксессуары и наряды XVII-XX веков

16.11.2019 16:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Здесь можно закружиться в облаке кружев и выпить чашечку кофе в будуаре. Корреспонденты программы «Минск и минчане» посетили выставку «Дамские штучки».

«Не стеснялись под юбки подвешивать пахучие травы»: показываем аксессуары и наряды XVII-XX веков

Достижение столичного коллекционера Игоря Сурмачевского. За 15 лет ему удалось собрать около 300 уникальных предметов одежды, обуви и аксессуаров. Их возраст – середина XVII-начало XX века!

«Не стеснялись под юбки подвешивать пахучие травы»: показываем аксессуары и наряды XVII-XX веков

«Не стеснялись под юбки подвешивать пахучие травы»: показываем аксессуары и наряды XVII-XX веков

В XVIII, например, у светских барышень был свой эталон. Богиня утренней зари Аврора...

«Не стеснялись под юбки подвешивать пахучие травы»: показываем аксессуары и наряды XVII-XX веков

Игорь Сурмачевский, дизайнер, коллекционер, реставратор:
В коллекции есть специальная заколка. На шарнире серебряном у дамы горела луна из натурального хрусталя. Кстати, натуральный хрусталь в то время ценился гораздо выше золота.

«Не стеснялись под юбки подвешивать пахучие травы»: показываем аксессуары и наряды XVII-XX веков

«Не стеснялись под юбки подвешивать пахучие травы»: показываем аксессуары и наряды XVII-XX веков

Антикварные вещицы родом из южной Франции, Германии и Англии. В их поисках дизайнер исколесил всю Европу и многие вернул к жизни своими руками. Белый чокер на черном – знак замужества.

«Не стеснялись под юбки подвешивать пахучие травы»: показываем аксессуары и наряды XVII-XX веков

Назначить свидание или отказать кавалеру девушка могла легким движением веера.

«Не стеснялись под юбки подвешивать пахучие травы»: показываем аксессуары и наряды XVII-XX веков

Такими китайскими экранами дамы частенько обмахивались возле каминов, дабы не потекла пудра, а с ней – не исчезла вся красота.

«Не стеснялись под юбки подвешивать пахучие травы»: показываем аксессуары и наряды XVII-XX веков

Игорь Сурмачевский:
Веер XVII века: он выполнен из тончайших пластин слоновой кости с ручной росписью. Дело в том, что над веерами работали такие великие художники, как Ватто, Фрагонар, Буше.

«Не стеснялись под юбки подвешивать пахучие травы»: показываем аксессуары и наряды XVII-XX веков

Выйти в свет без перчаток – не комильфо. За обедом митенки. На бал – изысканные, из тончайшей лайковой кожи. Каждый пальчик расправляли специальными щипцами.

«Не стеснялись под юбки подвешивать пахучие травы»: показываем аксессуары и наряды XVII-XX веков

Это был настоящий ритуал. На светские рауты минчанки собирались по 6 часов! Не забывая про особые знаки для кавалеров. По мушкам на лице можно было узнать о статусе: свободно сердце красавицы или занято навсегда.

«Не стеснялись под юбки подвешивать пахучие травы»: показываем аксессуары и наряды XVII-XX веков

Юлия Ковалева, научный сотрудник музея истории города Минска:
Сумочки для передачи любовной переписки, сумочки для бала. А также интересный предмет – это мушечница. Это небольшая шкатулка, в которой дама хранила украшение, которое появлялось у нее на лице в виде небольшой родинки.

«Не стеснялись под юбки подвешивать пахучие травы»: показываем аксессуары и наряды XVII-XX веков

Как перчатки, леди меняли и наряды. Для утра было T-dress. Вот это хлопковое с анютиными глазками впитало аромат семейного чаепития.

«Не стеснялись под юбки подвешивать пахучие травы»: показываем аксессуары и наряды XVII-XX веков

В середине XIX века в тренде была клетка балморал – по одноименному названию шотландского замка. В таких нарядах частенько щеголяли столичные модницы по Захарьевской и Губернаторской.

«Не стеснялись под юбки подвешивать пахучие травы»: показываем аксессуары и наряды XVII-XX веков

Игорь Сурмачевский:
После похода Наполеона в моду вошла не только инкрустация соломкой, но и шали из кашмирской шерсти, украшенные орнаментом, который называется «индийские огурцы» или же по-английски – это пейсли.

«Не стеснялись под юбки подвешивать пахучие травы»: показываем аксессуары и наряды XVII-XX веков

Юлия Ковалева:
Это платье Марии Валерии Габсбург – дочери известной австрийской императрицы, которую еще называют Сиси. Здесь использованы такие материалы, как бисер, стеклярус, натуральный мех, муфта из меха горностая.

«Не стеснялись под юбки подвешивать пахучие травы»: показываем аксессуары и наряды XVII-XX веков

Вальсы с кавалерами записывали в специальную книжечку – карне де баль. Танцы на паркете не обходились и без несессера. Это была настоящая палочка-выручалочка.

«Не стеснялись под юбки подвешивать пахучие травы»: показываем аксессуары и наряды XVII-XX веков

При помощи этой штучки можно было отполировать ноготки до перламутрового блеска – так, что просвечивалась розовая кожа! Да-да в те времена в моде был маникюр а-ля морская раковина.

В набор входили и маленькая ложечка или ножик, чтобы эстетично угоститься фруктами.

Ключевую роль во флирте играл парфюм. Лаванда, например, указывала на высокое происхождение.

«Не стеснялись под юбки подвешивать пахучие травы»: показываем аксессуары и наряды XVII-XX веков

Екатерина Богушевич-Рязанова, искусствовед, дизайнер украшений:
В России было еще веселее: у нас совершенно не стеснялись под юбки подвешивать пахучие травы. Причем интересно, что это началось до европеизации. Это даже до Петра I.

«Не стеснялись под юбки подвешивать пахучие травы»: показываем аксессуары и наряды XVII-XX веков

Игорь Сурмачевский:
Есть такое выражение, что, например, французский двор не мылся. Но на самом деле Людовик XIV после каждого выхода принимал ванну. Его обтирали спиртом или же вином.

«Не стеснялись под юбки подвешивать пахучие травы»: показываем аксессуары и наряды XVII-XX веков

Жигимонт III обожал помандер. В такой серебряной баночке и хранилось душистое яблоко. А при помощи уксусницы девушки приводили себя в чувства от удушающих корсетов.

«Не стеснялись под юбки подвешивать пахучие травы»: показываем аксессуары и наряды XVII-XX веков

Игорь Сурмачевский:
Это такой футляр, где закрывалась специальная губка, пропитанная уксусом, настоянном на цветках апельсина. То есть самый экстравагантный запах того времени – это флер де оранж.

«Не стеснялись под юбки подвешивать пахучие травы»: показываем аксессуары и наряды XVII-XX веков

Элита баловалась табаком. У Екатерины II было около 50 эксклюзивных табакерок. Не отставала и дочь Радзивилла «Рыбоньки». Изделия из черепахи, золота и перламутра – настоящее приданое. К слову, дамский салон в галерее Савицкого открыли неспроста. В этом здании в XVIII веке была зимняя усадьба знатного рода.

«Не стеснялись под юбки подвешивать пахучие травы»: показываем аксессуары и наряды XVII-XX веков

Юлия Ковалева:
Первый владелец был подканцлером Великого княжества Литовского – Михаил Пшездецкий, который в 1799 году его продал за 40 тысяч польских злотых семье Андрею и Анне Станкевичам. Андрей Станкевич был городским аптекарем. Его потомки продали дом Юрию Кобылинскому – он был коллекционером-меценатом. Есть один предмет, который имеет непосредственное отношение к хозяину усадьбы – это печать с гербом Абданк.

«Не стеснялись под юбки подвешивать пахучие травы»: показываем аксессуары и наряды XVII-XX веков

«Не стеснялись под юбки подвешивать пахучие травы»: показываем аксессуары и наряды XVII-XX веков

Ощутить дух прекрасной эпохи можно до конца года. Так что спешите окунуться в атмосферу удивительной старины!

«Не стеснялись под юбки подвешивать пахучие травы»: показываем аксессуары и наряды XVII-XX веков

«Не стеснялись под юбки подвешивать пахучие травы»: показываем аксессуары и наряды XVII-XX веков

 

Люди в материале: Игорь Сурмачевский, Юлия Ковалева, Екатерина Богушевич-Рязанова
 
Теги: Минск
 
 
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