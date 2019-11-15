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«Не стеснялись под юбки подвешивать пахучие травы»: показываем аксессуары и наряды XVII-XX веков
Источник материала: СТВ
Здесь можно закружиться в облаке кружев и выпить чашечку кофе в будуаре. Корреспонденты программы «Минск и минчане» посетили выставку «Дамские штучки».
Достижение столичного коллекционера Игоря Сурмачевского. За 15 лет ему удалось собрать около 300 уникальных предметов одежды, обуви и аксессуаров. Их возраст – середина XVII-начало XX века!
В XVIII, например, у светских барышень был свой эталон. Богиня утренней зари Аврора...
Антикварные вещицы родом из южной Франции, Германии и Англии. В их поисках дизайнер исколесил всю Европу и многие вернул к жизни своими руками. Белый чокер на черном – знак замужества.
Назначить свидание или отказать кавалеру девушка могла легким движением веера.
Такими китайскими экранами дамы частенько обмахивались возле каминов, дабы не потекла пудра, а с ней – не исчезла вся красота.
Выйти в свет без перчаток – не комильфо. За обедом – митенки. На бал – изысканные, из тончайшей лайковой кожи. Каждый пальчик расправляли специальными щипцами.
Это был настоящий ритуал. На светские рауты минчанки собирались по 6 часов! Не забывая про особые знаки для кавалеров. По мушкам на лице можно было узнать о статусе: свободно сердце красавицы или занято навсегда.
Как перчатки, леди меняли и наряды. Для утра было T-dress. Вот это хлопковое с анютиными глазками впитало аромат семейного чаепития.
Игорь Сурмачевский:
Вальсы с кавалерами записывали в специальную книжечку – карне де баль. Танцы на паркете не обходились и без несессера. Это была настоящая палочка-выручалочка.
При помощи этой штучки можно было отполировать ноготки до перламутрового блеска – так, что просвечивалась розовая кожа! Да-да в те времена в моде был маникюр а-ля морская раковина.
В набор входили и маленькая ложечка или ножик, чтобы эстетично угоститься фруктами.
Ключевую роль во флирте играл парфюм. Лаванда, например, указывала на высокое происхождение.
Игорь Сурмачевский:
Жигимонт III обожал помандер. В такой серебряной баночке и хранилось душистое яблоко. А при помощи уксусницы девушки приводили себя в чувства от удушающих корсетов.
Элита баловалась табаком. У Екатерины II было около 50 эксклюзивных табакерок. Не отставала и дочь Радзивилла «Рыбоньки». Изделия из черепахи, золота и перламутра – настоящее приданое. К слову, дамский салон в галерее Савицкого открыли неспроста. В этом здании в XVIII веке была зимняя усадьба знатного рода.
Ощутить дух прекрасной эпохи можно до конца года. Так что спешите окунуться в атмосферу удивительной старины!
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Здесь можно закружиться в облаке кружев и выпить чашечку кофе в будуаре. Корреспонденты программы «Минск и минчане» посетили выставку «Дамские штучки». ...
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