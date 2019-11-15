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Александр Глеб об «Ислочи»: «Я пришёл туда больше набираться опыта именно тренерского»

16.11.2019 15:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Задумывались ли Вы над тем, чтобы передать свой опыт, свои знания?

Александр Глеб, футболист:
Конечно, задумывался. Тем более, сейчас, когда ушёл с БАТЭ, подписал контракт с «Ислочью». Там руководство клуба, тренерский штаб – это мои друзья. Я с ними уже давно общаюсь, мы с ними дружим. Я пришёл туда больше набираться опыта именно тренерского. И на данный момент мне это интересно. Это тоже непросто.

Но когда ты в структуре клуба работаешь и уделяешь больше времени именно анализу, тактике, разбору соперника, установки на игру, тактику какую-то определённую под каждого соперника. Это интересно, но это тоже занимает определённый кусок времени. И если реально этим не жить, не болеть, то смысла нет заниматься тренерской работой. Потому что это даже больше времени и сил отнимает, чем просто вот ты – футболист.

Александр Глеб об «Ислочи»: «Я пришёл туда больше набираться опыта именно тренерского»

Люди в материале: Александр Глеб
 
 
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Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
 
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