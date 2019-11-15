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В Глуске при падении Skoda в реку погибли два человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 16 ноября около девяти утра в городском посёлке Глуск автомобиль упал в реку Птичь.
Как
Подразделения МЧС вытащили автомобиль на берег. Из иномарки были извлечены 38-летний житель Глуска и 48-летняя жительница Глусского района. Медики констатировали их смерть. 45-летняя пассажирка смогла выбраться самостоятельно до прибытия спасателей.
Проводится проверка по факту гибели людей.
Летом 2019 года в Берёзовском районе внедорожник с водителем и девятью пассажирами въехал в мелиоративный канал.
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Новости Беларуси. 16 ноября около девяти утра в городском посёлке Глуск автомобиль упал в реку Птичь. Как сообщает Могилёвское ОУМЧС, прибывшие спасатели увидели,...
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