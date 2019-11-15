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В Беларуси появились свои «шерифы»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пока только в некоторых районах и лишь в порядке эксперимента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Например, в Шарковщинском, где участковым расширили круг обязанностей. Теперь они занимаются вопросами уголовного розыска и работой с несовершеннолетними. В МВД таких милиционеров называют универсальными. Если опыт будет удачным, его могут внедрить и в других районах Беларуси.
Игорь Кукуть, участковый инспектор Шарковщинского РОВД:
Сергей Орешков, начальник Шарковщинского РОВД:
В Шарковщинском районе работают 11 шерифов (они объединены в три группы). Таким образом, по всем направлениям – розыск, участковая служба и работа с несовершеннолетними – более опытные напарники могут подставить плечо.
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Новости Беларуси. Пока только в некоторых районах и лишь в порядке эксперимента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, в Шарковщинском, где...
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