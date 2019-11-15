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Александр Глеб о рыбалке: «Почему нет? Провести время позитивно наедине с природой»
Источник материала: СТВ
Футболист откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Александр Глеб, футболист:
Вадим Щеглов:
Александр Глеб:
Вадим Щеглов:
Александр Глеб:
Вадим Щеглов:
Александр Глеб:
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Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Выставки, может, какие-то посещаете? Александр Глеб, футболист:Нет. Если...
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