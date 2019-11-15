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Александр Глеб: «Испанский я не учил. Немного по-детски себя повёл: «Вот специально учить не буду, не хочу!»

16.11.2019 15:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы на скольких языках разговариваете?

Александр Глеб: «Испанский я не учил. Немного по-детски себя повёл: «Вот специально учить не буду, не хочу!»


Александр Глеб, футболист:
Я разговариваю на немецком и на английском. Испанский я не учил – сам не знаю, почему не учил. Просто тогда конфликт был с Гвардиолой. И вот, как ребёнок, обиделся. Немного по-детски себя повёл: «Вот специально учить не буду, не хочу!»

Люди в материале: Александр Глеб
 
 
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Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы на скольких языках разговариваете?
 
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