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Александр Глеб: «Испанский я не учил. Немного по-детски себя повёл: «Вот специально учить не буду, не хочу!»
Источник материала: СТВ
Футболист откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
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Александр Глеб: «Испанский я не учил. Немного по-детски себя повёл: «Вот специально учить не буду, не хочу!»
Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы на скольких языках разговариваете?
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