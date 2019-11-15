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В Харьковской области на складах взорвались 20 снарядов. Погибли два сапёра
Источник материала: СТВ
Новости Украины. В Харьковской области на военных складах прогремели взрывы: два человека погибли, еще пятеро пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего разорвались 20 снарядов. Их осколки разлетелись на расстояние до 30 метров. Инцидент произошел в момент плановой утилизации боеприпасов. Жертвами стали саперы, проводившие операцию.
Прибывшие на место ЧП спасатели ликвидировали возникший пожар. Угрозы для жителей ближайших районов нет.
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Новости Украины. В Харьковской области на военных складах прогремели взрывы: два человека погибли, еще пятеро пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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