|
Двух человек ранили во время стрельбы на школьном футболе в США
Источник материала: СТВ
Новости США. В США произошла стрельба на школьном футбольном матче: ранения получили два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огонь открыли на трибунах, когда одна из команд начала проигрывать. Игра была приостановлена, а спортсмены и болельщики покинули стадион. Полиция задержала нападавшего.
Это уже второй случай стрельбы в американских школах за последние дни. 15 ноября подросток расстрелял сверстников в учебном заведении в Калифорнии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. В США произошла стрельба на школьном футбольном матче: ранения получили два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь открыли на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)