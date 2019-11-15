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Российский художник рисует портреты прохожих. Вы тоже захотите такой

16.11.2019 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Живёт в Санкт-Петербурге художник, который мастерски рисует портреты людей. Сам он родом из Чебоксар и уже долгие годы совершенствует свои навыки. Теперь его работы поражают своей реалистичностью. 

В основном Николай рисует карандашом, хотя нередко пользуется кистями и порошковой пастелью. На создание портрета прохожего у мужчины уходит около часа. 

Российский художник рисует портреты прохожих. Вы тоже захотите такой
Фото: instagram.com/nikolaiiarakhtin 

Российский художник рисует портреты прохожих. Вы тоже захотите такой
Фото: instagram.com/nikolaiiarakhtin 

Российский художник рисует портреты прохожих. Вы тоже захотите такой
Фото: instagram.com/nikolaiiarakhtin 

Российский художник рисует портреты прохожих. Вы тоже захотите такой
Фото: instagram.com/nikolaiiarakhtin 

Российский художник рисует портреты прохожих. Вы тоже захотите такой
Фото: instagram.com/nikolaiiarakhtin 

Российский художник рисует портреты прохожих. Вы тоже захотите такой
Фото: instagram.com/nikolaiiarakhtin 

Российский художник рисует портреты прохожих. Вы тоже захотите такой
Фото: instagram.com/nikolaiiarakhtin 

Российский художник рисует портреты прохожих. Вы тоже захотите такой
Фото: instagram.com/nikolaiiarakhtin 

Российский художник рисует портреты прохожих. Вы тоже захотите такой
Фото: vk.com/ynicola 

Ранее мы рассказывали про южнокорейского художника, который пишет невероятно реалистичные картины. 

Источником вдохновения для него служат древние бюсты и работы других деятелей искусства – здесь подробнее

Люди в материале: Николай Ярахтин
 
 
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Новости России. Живёт в Санкт-Петербурге художник, который мастерски рисует портреты людей. Сам он родом из Чебоксар и уже долгие годы совершенствует свои навыки....
 
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