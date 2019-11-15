|
Российский художник рисует портреты прохожих. Вы тоже захотите такой
Источник материала: СТВ
Новости России. Живёт в Санкт-Петербурге художник, который мастерски рисует портреты людей. Сам он родом из Чебоксар и уже долгие годы совершенствует свои навыки. Теперь его работы поражают своей реалистичностью.
В основном Николай рисует карандашом, хотя нередко пользуется кистями и порошковой пастелью. На создание портрета прохожего у мужчины уходит около часа.
Ранее мы рассказывали про южнокорейского художника, который пишет невероятно реалистичные картины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Живёт в Санкт-Петербурге художник, который мастерски рисует портреты людей. Сам он родом из Чебоксар и уже долгие годы совершенствует свои навыки....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)