Российский художник рисует портреты прохожих. Вы тоже захотите такой

Источник материала: СТВ

Новости России. Живёт в Санкт-Петербурге художник, который мастерски рисует портреты людей. Сам он родом из Чебоксар и уже долгие годы совершенствует свои навыки. Теперь его работы поражают своей реалистичностью.

В основном Николай рисует карандашом, хотя нередко пользуется кистями и порошковой пастелью. На создание портрета прохожего у мужчины уходит около часа.



Фото: instagram.com/nikolaiiarakhtin



Фото: instagram.com/nikolaiiarakhtin



Фото: instagram.com/nikolaiiarakhtin



Фото: instagram.com/nikolaiiarakhtin



Фото: instagram.com/nikolaiiarakhtin



Фото: instagram.com/nikolaiiarakhtin



Фото: instagram.com/nikolaiiarakhtin



Фото: instagram.com/nikolaiiarakhtin



Фото: vk.com/ynicola

Ранее мы рассказывали про южнокорейского художника, который пишет невероятно реалистичные картины.