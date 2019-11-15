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Игра-семинар. Студенты со всей Беларуси провели парламентские дебаты

16.11.2019 15:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Интеллект и красноречие – студенты со всей страны собрались на парламентские дебаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игра-семинар. Студенты со всей Беларуси провели парламентские дебаты

16 участников проекта отстаивали свои точки зрения в формате британских парламентских дебатов. Прения устроили подобно настоящим политикам: команды условно разделились на правительство и оппозицию и спорили на социальные и политические темы.

Игра-семинар. Студенты со всей Беларуси провели парламентские дебаты

Студенческий клуб дебатов организован общественным объединением «Белая Русь». Самыми убедительными в спорах оказались студенты из Брестского государственного университета. Они увезли домой победу и пообещали провести такую же игру в альма-матер.

Игра-семинар. Студенты со всей Беларуси провели парламентские дебаты

Екатерина Ребицкая, преподаватель юридического факультета ВГУ имени П. М. Машерова:
Всегда очень интересно послушать мнение молодежи, понять, как они смотрят на те или иные проблемы. Как руководитель, как человек, который готовит команды, я всегда им говорю, что дебаты – это в первую очередь возможность доказать точку зрения, которая, возможно, совершенно не близка тебе.

Игра-семинар. Студенты со всей Беларуси провели парламентские дебаты

Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:
Первая игра – это начало. Она больше, наверное, не игра, а игра-семинар. Ребята (по две команды из каждого региона) уедут к себе в свои учебные заведения, в свои регионы, и они будут базой, основой для создания своих региональных клубов.

Игра-семинар. Студенты со всей Беларуси провели парламентские дебаты

Первый студенческий клуб дебатов появился в Великобритании еще в конце XVIII века. Организаторы надеются, что такой формат интеллектуальных игр придется по душе и белорусским студентам. В 2020 году посоревноваться в красноречии планируют с командами со всех стран Таможенного союза.

Люди в материале: Екатерина Ребицкая, Александр Шатько
 
 
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Новости Беларуси. Интеллект и красноречие – студенты со всей страны собрались на парламентские дебаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 участников...
 
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