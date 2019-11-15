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Игра-семинар. Студенты со всей Беларуси провели парламентские дебаты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Интеллект и красноречие – студенты со всей страны собрались на парламентские дебаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
16 участников проекта отстаивали свои точки зрения в формате британских парламентских дебатов. Прения устроили подобно настоящим политикам: команды условно разделились на правительство и оппозицию и спорили на социальные и политические темы.
Студенческий клуб дебатов организован общественным объединением «Белая Русь». Самыми убедительными в спорах оказались студенты из Брестского государственного университета. Они увезли домой победу и пообещали провести такую же игру в альма-матер.
Екатерина Ребицкая, преподаватель юридического факультета ВГУ имени П. М. Машерова:
Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:
Первый студенческий клуб дебатов появился в Великобритании еще в конце XVIII века. Организаторы надеются, что такой формат интеллектуальных игр придется по душе и белорусским студентам. В 2020 году посоревноваться в красноречии планируют с командами со всех стран Таможенного союза.
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Новости Беларуси. Интеллект и красноречие – студенты со всей страны собрались на парламентские дебаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 участников...
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