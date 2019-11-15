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«Должны быть люди с опытом не только жизненным, но и практическим производственным». Анатолий Хотько проголосовал досрочно

16.11.2019 15:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси.  Сделать свой выбор досрочно могут все, кто по тем или иным причинам не сможет прийти на участок в основной день голосования – артисты, сотрудники экстренных служб, чиновники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Должны быть люди с опытом не только жизненным, но и практическим производственным». Анатолий Хотько проголосовал досрочно

Так, на избирательный участок № 297 в Минске 16 ноября пришел министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько. Завтра в нашей стране профессиональный праздник отметят работники этой сферы, в связи с чем у министра запланирован ряд мероприятий.

«Должны быть люди с опытом не только жизненным, но и практическим производственным». Анатолий Хотько проголосовал досрочно

Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Конечно, на своем участке просмотрел те лица, которые являются кандидатами. Но я остановился на определенном выборе. Я считаю, что он правильный.

Конечно, было бы приятно, если бы здесь были кандидаты из сферы агропромышленного комплекса. Но все равно важно, чтобы развитие получил город, и очень много вопросов в городе, которые необходимо будет решать и законодательной власти, и исполнительной. Поэтому должны быть люди уже с опытом не только каким-то жизненным, но и практическим производственным.

«Должны быть люди с опытом не только жизненным, но и практическим производственным». Анатолий Хотько проголосовал досрочно

Наибольшее число избирателей по традиции ожидают в основной день выборов, 17 ноября. Кстати, для некоторых жителей Минской области на участках готовят особенный прием. Дело в том, что 5000 граждан, проживающих в регионе, завтра отметят день рождения. Профсоюзы подготовили именинникам подарки.

Люди в материале: Анатолий Хотько
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси.  Сделать свой выбор досрочно могут все, кто по тем или иным причинам не сможет прийти на участок в основной день голосования – артисты,...
 
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