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За четыре дня досрочного голосования свой выбор сделали 27,5% белорусов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва завершается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
16 ноября заключительный день. Избирательные участки закроются в 19:00. По данным ЦИК, по итогам четырех дней досрочно свой выбор сделали 27,5 % белорусов. Политическая активность избирателей отмечается в каждом регионе страны.
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Новости Беларуси. Досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва завершается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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