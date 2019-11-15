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В Смолевичском районе Audi насмерть сбила 35-летнего мужчину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 15 ноября около семи вечера в Смолевичском районе произошёл смертельный наезд на пешехода.
Как
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ. Место происшествия осмотрено, зафиксирована следовая картина. Назначено проведение ряда экспертиз.
Если вам что-либо известно о данном ДТП, сообщите об этом по телефонам: (01776) 2-94-18, (801776) 2-96-25.
На неделе в Лунинецком районе Nissan сбил мужчину.
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Новости Беларуси. 15 ноября около семи вечера в Смолевичском районе произошёл смертельный наезд на пешехода. Как сообщает УСК по Минской области, 34-летний житель...
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