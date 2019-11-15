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«Дожинки-2019». Лучших работников села чествуют в Шклове
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Лучших хлеборобов Шкловского района чествуют в районном доме культуры. Среди тех, кто присутствует в зале – механизаторы, водители, агрономы и руководители хозяйств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
45 центнеров с гектара – с таким урожаем зерновых аграрии района вышли в лидеры уборочной кампании в Могилевской области. Результат превзошел прошлогодний. По большинству показателей лидирует хозяйство «Александрийское».
Виктор Мильто, механизатор ОАО «Александрийское»:
Александр Титок, председатель Шкловского райисполкома:
На улицах райцентра разместились торговые ряды. Здесь можно отведать блюда национальной кухни, приобрести сувениры, да и просто зарядиться хорошим настроением. Торжества продолжатся до вечера.
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Новости Беларуси. Лучших хлеборобов Шкловского района чествуют в районном доме культуры. Среди тех, кто присутствует в зале – механизаторы, водители, агрономы и...
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