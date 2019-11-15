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«Дожинки-2019». Лучших работников села чествуют в Шклове

16.11.2019 14:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Лучших хлеборобов Шкловского района чествуют в районном доме культуры. Среди тех, кто присутствует в зале – механизаторы, водители, агрономы и руководители хозяйств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дожинки-2019». Лучших работников села чествуют в Шклове

45 центнеров с гектара – с таким урожаем зерновых аграрии района вышли в лидеры уборочной кампании в Могилевской области. Результат превзошел прошлогодний. По большинству показателей лидирует хозяйство «Александрийское».

«Дожинки-2019». Лучших работников села чествуют в Шклове

Виктор Мильто, механизатор ОАО «Александрийское»:
В этот труд вложено много. И здоровья вложено. Понятно, много надо поработать, хорошо поработать, чтобы добиться такого результата. Просто так, конечно, не бывает. Труд на земле всегда был тяжелым. Хотя и техника новая, все равно как было, так и остается.

«Дожинки-2019». Лучших работников села чествуют в Шклове

Александр Титок, председатель Шкловского райисполкома:
Я думаю, результат слаженной работы наших коллективов, начиная от рабочих и заканчивая руководителями, то есть участие всех, и трактористов, и агрономов, должен дать свой результат.

«Дожинки-2019». Лучших работников села чествуют в Шклове

На улицах райцентра разместились торговые ряды. Здесь можно отведать блюда национальной кухни, приобрести сувениры, да и просто зарядиться хорошим настроением. Торжества продолжатся до вечера.

Люди в материале: Виктор Мильто, Александр Титок
 
 
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Новости Беларуси. Лучших хлеборобов Шкловского района чествуют в районном доме культуры. Среди тех, кто присутствует в зале – механизаторы, водители, агрономы и...
 
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