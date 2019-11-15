Неожиданно хорошо: белорусский бизнес оценил свои финансы и будущее

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В индустриальном парке «Великий Камень». Фото Myfin.by

Об этом рассказал директор исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик в ходе круглого стола по вопросам инвестиционного климата в Беларуси, организованного Минским столичным союзом предпринимателей и работодателей. Мероприятие проходило на территории Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий Камень» под Минском с участием представителей бизнеса, Минэкономики, Банка развития, Минской региональной таможни.