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Неожиданно хорошо: белорусский бизнес оценил свои финансы и будущее
Источник материала: Myfin
Об этом рассказал директор исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик в ходе круглого стола по вопросам инвестиционного климата в Беларуси, организованного Минским столичным союзом предпринимателей и работодателей. Мероприятие проходило на территории Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий Камень» под Минском с участием представителей бизнеса, Минэкономики, Банка развития, Минской региональной таможни.
Александр Чубрик отметил, что, исходя из оценки развития частного сектора и в целом белорусской экономики, можно сделать вывод, что мягкая монетарная политика, к сожалению, имеет очень краткосрочные эффекты и губительна в долгосрочном смысле.
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В Беларуси представители малого и среднего бизнеса стали более позитивно оценивать возможности доступа к финансированию. Выросло число частных организаций,...
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