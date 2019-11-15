ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Премьер Беларуси Румас досрочно проголосовал на выборах в парламент

16.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходит последний день досрочного голосования на парламентских выборах. По данным Центризбиркома, на выборах депутатов Палаты представителей уже проголосовали почти 30% избирателей, в том числе премьер-министр Сергей Румас, сообщает «МИР 24».

На избирательный участок Румас пришел вместе с супругой. Досрочно проголосовать имеют право те, кто в день выборов будет находиться вдали от дома. Организовано  почти шесть тысяч участков, порядка 50 из них – за пределами Беларуси. Сегодня в республике открылся информационный центр ЦИК.

«Парламентские выборы – это важное внутриполитическое событие в нашей стране. Поэтому и создан этот информационный центр. Он практически полностью готов к работе. Налажена видеосвязь с регионами, созданы необходимые условия для работы журналистов. Мы аккредитовали для работы здесь 678 представителя СМИ, 323 из них – зарубежные журналисты», – сказал первый заместитель министра информации страны Павел Легкий. Основной день голосования – в воскресенье. Всего нужно выбрать 110 депутатов. Так называемого дня тишины в стране нет. Поэтому агитация продолжается.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего в досрочном голосовании приняли участие почти 30% избирателей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Неожиданно хорошо: белорусский бизнес оценил свои финансы и будущее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика