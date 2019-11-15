Премьер Беларуси Румас досрочно проголосовал на выборах в парламент

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходит последний день досрочного голосования на парламентских выборах. По данным Центризбиркома, на выборах депутатов Палаты представителей уже проголосовали почти 30% избирателей, в том числе премьер-министр Сергей Румас, сообщает «МИР 24».

На избирательный участок Румас пришел вместе с супругой. Досрочно проголосовать имеют право те, кто в день выборов будет находиться вдали от дома. Организовано почти шесть тысяч участков, порядка 50 из них – за пределами Беларуси. Сегодня в республике открылся информационный центр ЦИК.

«Парламентские выборы – это важное внутриполитическое событие в нашей стране. Поэтому и создан этот информационный центр. Он практически полностью готов к работе. Налажена видеосвязь с регионами, созданы необходимые условия для работы журналистов. Мы аккредитовали для работы здесь 678 представителя СМИ, 323 из них – зарубежные журналисты», – сказал первый заместитель министра информации страны Павел Легкий. Основной день голосования – в воскресенье. Всего нужно выбрать 110 депутатов. Так называемого дня тишины в стране нет. Поэтому агитация продолжается.