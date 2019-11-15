Беларусь с 2020 года намерена отказаться от выпуска биодизельного топлива

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, с 2020 года Беларусь откажется от выпуска биодизельного топлива. Об этом заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей РЫБАКОВ.

Кроме того, остановившись на работе ОАО «Могилевхимволокно», руководитель концерна отметил, что в связи с отказом со следующего года от производства биодизеля условия выполнения показателей для предприятия будут достаточно непростыми.

Андрей Рыбаков также охарактеризовал ряд аспектов внешнего и внутреннего характера, которые будут определять работу нефтехимической отрасли страны в ближайшем будущем, вплоть до 2024 года. В первую очередь речь шла о налоговом маневре РФ, ценообразовании на рынках и стоимости нефти.