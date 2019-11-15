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Беларусь с 2020 года намерена отказаться от выпуска биодизельного топлива

16.11.2019 16:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Беларусь с 2020 года намерена отказаться от выпуска биодизельного топлива
Фото из открытых источников

Как стало известно, с 2020 года Беларусь откажется от выпуска биодизельного топлива. Об этом заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей РЫБАКОВ.

Беларусь с 2020 года намерена отказаться от выпуска биодизельного топлива В "Белнефтехиме" рассказали, почему приостановился рост цен на топливо

Кроме того, остановившись на работе ОАО «Могилевхимволокно», руководитель концерна отметил, что в связи с отказом со следующего года от производства биодизеля условия выполнения показателей для предприятия будут достаточно непростыми.

Андрей Рыбаков также охарактеризовал ряд аспектов внешнего и внутреннего характера, которые будут определять работу нефтехимической отрасли страны в ближайшем будущем, вплоть до 2024 года. В первую очередь речь шла о налоговом маневре РФ, ценообразовании на рынках и стоимости нефти.

 
 
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Отказ от производства биодизеля обсуждался 14 ноября на встрече председателя концерна «Белнефтехим» Андрея Рыбакова с коллективом ОАО «Могилевхимволокно».
 
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