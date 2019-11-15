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Представитель Миссии наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ Владимир Литюшкин: «Вопросов и замечаний к организации выборов в Гродно у нас нет»

16.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

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Накануне дня проведения парламентских выборов в облисполкоме прошла встреча с представителями Миссии наблюдателей от СНГ. С тем, как организован избирательный процесс в Гродненской области, ознакомились член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Владимир Литюшкин и заместитель руководителя аппарата парламентского собрания Союза Беларуси и России Ayдpюc Лeйкaуcкac.

Представитель Миссии наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ Владимир Литюшкин: «Вопросов и замечаний к организации выборов в Гродно у нас нет»

Как подчеркнул председатель Гродненской областной избирательной комиссии Владимир Хлябич, подготовка к проведению парламентских выборов в Гродненской области проходила согласно утвержденному ЦИК плану. Выдвижение кандидатов началось 8 сентября. Всего в окружные комиссии было подано 77 комплектов документов. После их рассмотрения зарегистрированы 66 кандидатов, но к моменту проведения выборов шестеро из них сняли свои кандидатуры. С 18 октября начался один из самых важных этапов для кандидатов в депутаты – предвыборная агитация. Каждый из них имел возможность выступить по телевидению и на радио, опубликовать свою программу в СМИ.

Представитель Миссии наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ Владимир Литюшкин: «Вопросов и замечаний к организации выборов в Гродно у нас нет»

– Основная наша задача – посмотреть, как будут проходить выборы в нижнюю палату законодательного собрания Беларуси. Не первый год знаком с ходом проведения выборов в Беларуси. Восемь лет назад наблюдал за этим процессом в Брестской области. Все было организовано на очень высоком уровне. Замечаний и вопросов к организации аналогичной работы в Гродно у нас на сегодняшний день нет, – рассказал Владимир Литюшкин.

Представитель Миссии наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ Владимир Литюшкин: «Вопросов и замечаний к организации выборов в Гродно у нас нет»

Интересовало представителей Миссии наблюдателей от СНГ, как в регионе налажена работа с наблюдателями. Как рассказал Владимир Хлябич, прозрачен для наблюдателей не только процесс организации голосования, но и все этапы предвыборной кампании. В ходе ее проведения от нескольких кандидатов поступали незначительные жалобы. Во время их рассмотрения присутствовали в том числе международные наблюдатели. В день проведения выборов дежурить на избирательных участках Гродненщины будут более 3,5 тысячи только местных наблюдателей.

– Наблюдатели имеют возможность ознакомиться как с ходом досрочного голосования, так и с ходом голосования в основной день выборов. Для этого созданы все условия. Со стороны областной, окружных, участковых комиссий сделано все возможное, чтобы избиратели проголосовали, – отметил Владимир Хлябич.

Всего в Гродненской области создано 669 участковых избирательных комиссий. В том числе 40 в учреждениях здравоохранения, две в войсковых частях. Более чем на 550 избирательных участках установлены прозрачные и полупрозрачные урны для голосования.

Представитель Миссии наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ Владимир Литюшкин: «Вопросов и замечаний к организации выборов в Гродно у нас нет»

В начале недели стартовало досрочное голосование. К вечеру пятницы, 15 ноября, в нем приняли участие 27,24 процента избирателей Гродненщины.

– Для России это очень высокий процент явки во время досрочного голосования. С учетом того, что оно еще продолжается, можем предположить, что цифра увеличится. 17 ноября мы посетим несколько избирательных участков областного центра. Главная наша задача – оказать содействие в том, чтобы выборы прошли свободно и демократично, – подчеркнул Ayдpюc Лeйкaуcкac.

Екатерина МОТЕВИЧ
Фото: Артема ТУРЛАЯ
 
Теги: Гродно
 
 
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Накануне дня проведения парламентских выборов в облисполкоме прошла встреча с представителями Миссии наблюдателей от СНГ. С тем, как организован избирательный...
 
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