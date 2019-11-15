WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей

Источник материала: Вороновская газета





Администрация мессенджера WhatsApp начала пожизненно блокировать пользователей. Такое наказание юзеры могут получить за участие в «сомнительных» групповых чатах, сообщает «Ридус» .

Одними из первых на блокировку пожаловались несколько пользователей Сети, которые были заблокированы за подозрительные названия для университетского и школьного чатов. При этом под «вечный бан» попали сами чаты, их создатели и все участники. Один из заблокированных пользователей отметил, что администрация усмотрела в названии его группы признаки «злонамеренности» и ограничила доступ к мессенджеру сразу 100 состоявших в ней людям.

При этом попытки оспорить блокировку остаются безрезультатными. Юзеры получают автоматический ответ о том, что они нарушили правила использования программы. СМИ отмечают, что в последнее время WhatsApp борется с экстремизмом, спамом и дезинформацией. Администраторам групповых чатов рекомендуется ограничить права на изменение их названия с помощью настроек.

Ранее стало известно, что WhatsApp изменил настройки приватности . Благодаря им у пользователей появилось больше возможностей контролировать приглашения в группы.

mir24.tv