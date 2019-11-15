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WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей
16.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Администрация мессенджера WhatsApp начала пожизненно блокировать пользователей. Такое наказание юзеры могут получить за участие в «сомнительных» групповых чатах, сообщает
Одними из первых на блокировку пожаловались несколько пользователей Сети, которые были заблокированы за подозрительные названия для университетского и школьного чатов. При этом под «вечный бан» попали сами чаты, их создатели и все участники. Один из заблокированных пользователей отметил, что администрация усмотрела в названии его группы признаки «злонамеренности» и ограничила доступ к мессенджеру сразу 100 состоявших в ней людям.
При этом попытки
Ранее стало известно, что WhatsApp изменил
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Администрация мессенджера WhatsApp начала пожизненно блокировать пользователей. Такое наказание юзеры могут получить за участие в «сомнительных» групповых чатах,...
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