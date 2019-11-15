Дорожные маршруты на «Дажынкі»: как обновили дороги в Сморгонском районе и расширили велосипедную инфраструктуру

Источник материала: Вороновская газета





РУП «Гродноавтодор» в маршруты движения участников и гостей областного фестиваля тружеников села «Дожинки-2019» в Сморгони включило дороги республиканского значения общей протяженностью 153,8 километра. Это автодороги Р-63 Борисов-Вилейка-Ошмяны, Р-106 Молодечно-Сморгонь с подъездом к центру областных дожинок, Р-95 Лынтупы-Свирь-Сморгонь-Крево-Гольшаны.

На протяжении 2018-2019 годов на этих дорогах велись работы по устранению трещин на покрытии дорог, очистке, окраске ограждений, ремонту и окраске автопавильонов, скамеек и урн на автобусных остановках, очистке покрытия вдоль бортового камня в населенных пунктах и на площадках отдыха. Предусмотрели, кажется, все детали. Для удобства пассажиров на некоторых маршрутах на четырех автобусных остановках заменены автопавильоны. Также на покрытии дорог восстановлена горизонтальная разметка проезжей части, нанесены линии поперечной разметки и пиктограммы, навели порядок в полосах отвода.





– Основные работы выполнялись собственными силами, но для своевременного их выполнения кроме собственных сил к работам на договорных условиях привлекали другие организации, – рассказал начальник отдела содержания дорог и безопасности движения РУП «Гродноавтодор» Андрей Лепешко. – Они убирали поваленные деревья, удаляли дикорастущий кустарник.

Всего приведено в порядок 17,3 километра асфальтобетонного покрытия дорог, заменено асфальтобетонное покрытие на мосту через реку Понарка на автомагистрали М-7 Минск-Ошмяны-граница Литовской Республики (Каменный Лог).





Кроме того в Сморгони на улице Гагарина на участке длинной 450 метров выполнен комплекс работ по капитальному ремонту: отремонтировано асфальтобетонное покрытие проезжей части, выполнены работы по устройству ливневой канализации и установке автопавильонов на двух автобусных остановках, установлено освещение на всём протяжении участка и светофорное регулирование на перекрестке с ул. Железнодорожной, отремонтирована существующая пешеходная дорожка протяженностью 450 метров и устроена новая велопешеходная связь для обеспечения безопасности движения велосипедистов на этом участке.





КУП «Гроднооблдорстрой», являясь генеральным подрядчиком в рамках подготовки к фестивалю тружеников села «Дожинки-2019» в Сморгони, приняло основное участие в выполнении работ по реконструкции улицы Советской, протяженностью участка 2 километра. В результате реконструкции город получил улицу с комфортным движением. Это устройство дополнительных полос движения при пересечении основных перекрестков, введение светофорного регулирования на перекрестках, тротуары для пешеходов и дорожки для велосипедистов. На всем протяжении реконструируемого участка устроено стационарное освещение.

Текущие ремонты асфальтобетонного покрытия проведены на участках дорог Н-6208 Островец-Трокели-Солы, Н-6010 Рымдюны-Солы, Н-6418 Корени-Белевичи-Осиновщизна, по которым будут ехать участники и гости торжеств.

Николай ШЛЫК

Фото: из архива «ГП»