﻿ Дорожные маршруты на «Дажынкі»: как обновили дороги в Сморгонском районе и расширили велосипедную инфраструктуру. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дорожные маршруты на «Дажынкі»: как обновили дороги в Сморгонском районе и расширили велосипедную инфраструктуру

16.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Дорожные маршруты на «Дажынкі»: как обновили дороги в Сморгонском районе и расширили велосипедную инфраструктуру

РУП «Гродноавтодор» в маршруты движения участников и гостей областного фестиваля тружеников села «Дожинки-2019» в Сморгони включило дороги республиканского значения общей протяженностью 153,8 километра. Это автодороги Р-63 Борисов-Вилейка-Ошмяны, Р-106 Молодечно-Сморгонь с подъездом к центру областных дожинок, Р-95 Лынтупы-Свирь-Сморгонь-Крево-Гольшаны.

На протяжении 2018-2019 годов на этих дорогах велись работы по устранению трещин на покрытии дорог, очистке, окраске ограждений, ремонту и окраске автопавильонов, скамеек и урн на автобусных остановках, очистке покрытия вдоль бортового камня в населенных пунктах и на площадках отдыха. Предусмотрели, кажется, все детали. Для удобства пассажиров на некоторых маршрутах на четырех автобусных остановках заменены автопавильоны. Также на покрытии дорог восстановлена горизонтальная разметка проезжей части, нанесены линии поперечной разметки и пиктограммы, навели порядок в полосах отвода.

Дорожные маршруты на «Дажынкі»: как обновили дороги в Сморгонском районе и расширили велосипедную инфраструктуру

– Основные работы выполнялись собственными силами, но для своевременного их выполнения кроме собственных сил к работам на договорных условиях привлекали другие организации, – рассказал начальник отдела содержания дорог и безопасности движения РУП «Гродноавтодор» Андрей Лепешко. – Они убирали поваленные деревья, удаляли дикорастущий кустарник.

Всего приведено в порядок 17,3 километра асфальтобетонного покрытия дорог, заменено асфальтобетонное покрытие на мосту через реку Понарка на автомагистрали М-7 Минск-Ошмяны-граница Литовской Республики (Каменный Лог).

Дорожные маршруты на «Дажынкі»: как обновили дороги в Сморгонском районе и расширили велосипедную инфраструктуру

Кроме того в Сморгони на улице Гагарина на участке длинной 450 метров выполнен комплекс работ по капитальному ремонту: отремонтировано асфальтобетонное покрытие проезжей части, выполнены работы по устройству ливневой канализации и установке автопавильонов на двух автобусных остановках, установлено освещение на всём протяжении участка и светофорное регулирование на перекрестке с ул. Железнодорожной, отремонтирована существующая пешеходная дорожка протяженностью 450 метров и устроена новая велопешеходная связь для обеспечения безопасности движения велосипедистов на этом участке.

Дорожные маршруты на «Дажынкі»: как обновили дороги в Сморгонском районе и расширили велосипедную инфраструктуру

КУП «Гроднооблдорстрой», являясь генеральным подрядчиком в рамках подготовки к фестивалю тружеников села «Дожинки-2019» в Сморгони, приняло основное участие в выполнении работ по реконструкции улицы Советской, протяженностью участка 2 километра. В результате реконструкции город получил улицу с комфортным движением. Это устройство дополнительных полос движения при пересечении основных перекрестков, введение светофорного регулирования на перекрестках, тротуары для пешеходов и дорожки для велосипедистов. На всем протяжении реконструируемого участка устроено стационарное освещение.

Текущие ремонты асфальтобетонного покрытия проведены на участках дорог Н-6208 Островец-Трокели-Солы, Н-6010 Рымдюны-Солы, Н-6418 Корени-Белевичи-Осиновщизна, по которым будут ехать участники и гости торжеств.

 
Николай ШЛЫК
Фото: из архива «ГП»
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
РУП «Гродноавтодор» в маршруты движения участников и гостей областного фестиваля тружеников села «Дожинки-2019» в Сморгони включило дороги республиканского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Без азарта: шведский стол со 100 разными блюдами не привлек минчан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика