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Как в Барановичах обрушили 80 метровую дымовую трубу

16.11.2019 16:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Разбирали трубу, расположенную на территории завода автоматических линий. На ее демонтаж ушло 20 дней.

Как в Барановичах обрушили 80 метровую дымовую трубу

Кадр с видео

На видео, опубликованном на youtube видно, что сперва рабочие вручную, с помощью перфоратора постепенно сбивают кирпичи.

С каждым днем труба становится все ниже и ниже. В конце-концов она падает.

 
 
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  Разбирали трубу, расположенную на территории завода автоматических линий. На ее демонтаж ушло 20 дней. Кадр с видео На видео, опубликованном на youtube видно, что...
 
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