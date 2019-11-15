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Как в Барановичах обрушили 80 метровую дымовую трубу
16.11.2019 16:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Разбирали трубу, расположенную на территории завода автоматических линий. На ее демонтаж ушло 20 дней.
Кадр с видео
На видео, опубликованном на
С каждым днем труба становится все ниже и ниже. В конце-концов она падает.
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Разбирали трубу, расположенную на территории завода автоматических линий. На ее демонтаж ушло 20 дней. Кадр с видео На видео, опубликованном на youtube видно, что...
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