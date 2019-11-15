Как в Барановичах обрушили 80 метровую дымовую трубу

Источник материала: Виртуальный Брест

Разбирали трубу, расположенную на территории завода автоматических линий. На ее демонтаж ушло 20 дней.





Кадр с видео

На видео, опубликованном на youtube видно, что сперва рабочие вручную, с помощью перфоратора постепенно сбивают кирпичи.

С каждым днем труба становится все ниже и ниже. В конце-концов она падает.