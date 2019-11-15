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ИП не обязаны иметь документы на товар в местах его реализации и при перевозке - МНС

16.11.2019 16:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Индивидуальные предприниматели не обязаны иметь документы на товар в местах его реализации и при перевозке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

ИП не обязаны иметь документы на товар в местах его реализации и при перевозке - МНС

В МНС напомнили, что с 1 января текущего года в соответствии с Налоговым кодексом все плательщики, независимо от организационно-правовой формы, обязаны обеспечивать наличие предусмотренных законодательством документов, подтверждающих приобретение товарно-материальных ценностей.

Указом от 31 октября 2019 года №411 "О налогообложении" для установления для всех субъектов хозяйствования единых подходов в части наличия документов, подтверждающих приобретение товарно-материальных ценностей, исключен подпункт 1.1 пункта 1 указа от 16 мая 2014 года №222 "О регулировании предпринимательской деятельности и реализации товаров индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами".

Соответственно, индивидуальные предприниматели - плательщики единого налога обязаны обеспечивать наличие документов, подтверждающих приобретение товарно-материальных ценностей, без обязательного их наличия в местах реализации и в средствах транспортировки. В соответствии с Налоговым кодексом документами, подтверждающими приобретение товаров на территории государств - членов Евразийского экономического союза, будут являться документы, выписанные поставщиком товаров.

 
 
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