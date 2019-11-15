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В канун парламентских выборов ПО «Беларуснефть» сделало калинковичанам прекрасный подарок: в городе после реконструкции открыли новую АЗС

16.11.2019 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
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Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

 В канун парламентских выборов ПО «Беларуснефть» сделало калинковичанам прекрасный подарок: в городе после реконструкции открыли новую АЗС

Все виды топлива, просторный торговый зал,  безбарьерная среда и фирменный стиль «Заўжды ЦІКАVА» –  это все – АЗС № 43 «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукта», которая возведена рядом с бывшей АЗС на въезде в Калинковичи со стороны Бреста. На реконструкцию, а точнее – строительство нового современного автозаправочного комплекса, который возводила Жлобинская ПМК-71,  ушло 6 месяцев.

В канун парламентских выборов ПО «Беларуснефть» сделало калинковичанам прекрасный подарок: в городе после реконструкции открыли новую АЗС

В канун парламентских выборов ПО «Беларуснефть» сделало калинковичанам прекрасный подарок: в городе после реконструкции открыли новую АЗС

В канун парламентских выборов ПО «Беларуснефть» сделало калинковичанам прекрасный подарок: в городе после реконструкции открыли новую АЗС

Теперь клиенты АЗС могут не только заправить свой автомобиль, но и отдохнуть в комфортных условиях. Кафе радует вкусным кофе и широким ассортиментом продукции собственного производства.

В канун парламентских выборов ПО «Беларуснефть» сделало калинковичанам прекрасный подарок: в городе после реконструкции открыли новую АЗС

В канун парламентских выборов ПО «Беларуснефть» сделало калинковичанам прекрасный подарок: в городе после реконструкции открыли новую АЗС

В канун парламентских выборов ПО «Беларуснефть» сделало калинковичанам прекрасный подарок: в городе после реконструкции открыли новую АЗС


На АЗС можно заправиться дизельным топливом, бензинами Аи-92 и Аи-95. Здесь установлены современные топливораздаточные колонки, оснащенные мультимедийными дисплеями.

В канун парламентских выборов ПО «Беларуснефть» сделало калинковичанам прекрасный подарок: в городе после реконструкции открыли новую АЗС

Поддерживая современные тенденции в развитии экологически чистого транспорта, на АЗС установлена и  первая в Калинковичах зарядная станция для электромобилей типа Mode 4. Такая станция зарядит батарею автомобиля за 30-40 мин.


 В канун парламентских выборов ПО «Беларуснефть» сделало калинковичанам прекрасный подарок: в городе после реконструкции открыли новую АЗС

В канун парламентских выборов ПО «Беларуснефть» сделало калинковичанам прекрасный подарок: в городе после реконструкции открыли новую АЗС

В торжественном открытии АЗС приняли участие и перерезали ленточку председатель райисполкома  Сергей Гвоздь, директор РУП «Беларуснефть-Гомельоблнефтепродукт» Андрей Федорович и начальник управления нефтепродуктообеспечения РУП «Производственное объединение «Беларуснефть» Юрий Онанченко.

В канун парламентских выборов ПО «Беларуснефть» сделало калинковичанам прекрасный подарок: в городе после реконструкции открыли новую АЗС

 

Символический ключ в ознаменование открытия автозаправочной станции мастеру АЗС Юрию Астрейке вручил главный инженер ПМК-71 Александр Леоненко.

В канун парламентских выборов ПО «Беларуснефть» сделало калинковичанам прекрасный подарок: в городе после реконструкции открыли новую АЗС

В канун парламентских выборов ПО «Беларуснефть» сделало калинковичанам прекрасный подарок: в городе после реконструкции открыли новую АЗС

В канун парламентских выборов ПО «Беларуснефть» сделало калинковичанам прекрасный подарок: в городе после реконструкции открыли новую АЗС

Светлана ПЕТРЕНКО.

 

 
Теги: Брест
 
 
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  Все виды топлива, просторный торговый зал,  безбарьерная среда и фирменный стиль «Заўжды ЦІКАVА» –  это все – АЗС №
 
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