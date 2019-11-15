 В канун парламентских выборов ПО «Беларуснефть» сделало калинковичанам прекрасный подарок: в городе после реконструкции открыли новую АЗС

Все виды топлива, просторный торговый зал, безбарьерная среда и фирменный стиль «Заўжды ЦІКАVА» – это все – АЗС № 43 «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукта», которая возведена рядом с бывшей АЗС на въезде в Калинковичи со стороны Бреста. На реконструкцию, а точнее – строительство нового современного автозаправочного комплекса, который возводила Жлобинская ПМК-71, ушло 6 месяцев.
Теперь клиенты АЗС могут не только заправить свой автомобиль, но и отдохнуть в комфортных условиях. Кафе радует вкусным кофе и широким ассортиментом продукции собственного производства.
Поддерживая современные тенденции в развитии экологически чистого транспорта, на АЗС установлена и первая в Калинковичах зарядная станция для электромобилей типа Mode 4. Такая станция зарядит батарею автомобиля за 30-40 мин.
Символический ключ в ознаменование открытия автозаправочной станции мастеру АЗС Юрию Астрейке вручил главный инженер ПМК-71 Александр Леоненко.
Светлана ПЕТРЕНКО.