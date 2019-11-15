Базовая пенсия: когда пенсионерам в Германии не хватает денег

Источник материала: Tut.by

Бедных стариков в Германии относительно немного. Но тех, кому едва хватает пенсии на жизнь, становится больше - даже несмотря на то, что они проработали тридцать пять лет, платили пенсионные взносы, воспитывали детей и посвящали время уходу за близкими. После выхода на пенсию их ежемесячное пособие по возрасту нередко не выше, чем у тех, кто взносы в пенсионную кассу не платил, а жил на социальные выплаты. Это - очевидная несправедливость, устранить которую правящие коалиции в Германии пытаются еще с 2009 года.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта pixabay.com

Минимальный размер пенсии в Германии: все зависит от стажа

В Европе есть различные пенсионные модели, например, вполне знакомый читателям в России минимальный размер пенсии. В Германии минимальной пенсии в привычном виде нет. Ориентиром служит сумма в 512 евро - на нее может рассчитывать пенсионер, который получал зарплату на уровне МРОТ. Но, в принципе, размер пенсии определяется суммой пенсионных отчислений, накопленных за годы работы: чем они выше, тем выше пенсия.

Принцип простой, но не идеальный: сегодня уже свыше полумиллиона пожилых немцев оказались в ситуации, когда без помощи государства обойтись они не могут. Число таких пенсионеров с 2003 года, по данным Федерального статистического ведомства Destatis, выросло в два раза (тогда было всего 257 тысяч).

Когда в Германии старикам не хватает на жизнь

С какого момента пенсионер в Германии считается нуждающимся? Если суммарный доход лица не превышает 865 евро в месяц, то объединение немецких фондов пенсионного страхования Deutsche Rentenversicherung рекомендует обратиться за социальным пособием. Оно называется в Германии базовым материальным обеспечением (Grundsicherung).

Базовая пенсия в Германии - для тех, у кого большой стаж, но пенсии не хватает

Покрывает пособие расходы на аренду жилья и отопление, одежду, медицинские страховки. Размер пособия может отличаться в зависимости от конкретного случая, также он отличается в разных федеральных землях: где-то, например, дороже аренда жилья и так далее.

В Германии сложился консенсус, что модель такого социального пособия не подходит для пенсионеров. Хотя бы потому, что они заслужили пенсию "в знак уважения их труда", как говорят политики. Во-вторых, считается, что за помощью государства уже сегодня могли бы обратиться еще как минимум полмиллиона человек, но из чувства стыда и по незнанию своих прав не делают этого.

Пенсия и вопрос справедливости в Германии

В споре о базовой пенсии немаловажное значение имели призывы к справедливости. Кто-то называет несправедливым, что введение базовой пенсии повысит нагрузку на молодых, которые сейчас платят пенсионные взносы; а кто-то полагает несправедливым, что базовая пенсия в нынешнем виде достанется многим из тех, кто в ней не нуждается. Классическим примером считается "супруга дантиста": возможно, она сама получала мало, помогая в приемной у мужа-врача, но зато, мол, его большой пенсии хватит на них обоих.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В общественных дискуссиях в Германии нередко приводился пример соседей-голландцев как более удачный. В Нидерландах базовая пенсия существует, и многие немецкие пенсионеры с завистью смотрят на ее размер - 1200 евро ежемесячно при единственном условии: претендент на ее получение должен прожить 50 лет в стране. Если пенсионер еще и платил отчисления в пенсионный фонд, то размер пенсии будет выше.

В это же время в Германии 1200 евро - не минимальный, а средний уровень пенсии, после возможной выплаты налогов (именно так, ряд пенсий тоже облагается налогами) и отчислений за медицинскую страховку и страховку на случай необходимости в уходе.

Базовая пенсия: сколько и для кого

Чтобы гарантировать достойную старость, а также избавить нуждающихся пенсионеров от неприятных походов в социальные службы и подачи прошений о помощи, государство задумалось о путях решения проблемы. Один из них - базовая пенсия. Коалиционное правительство Германии, состоящее из консервативного блока Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) и баварского Христианско-социального союза (ХСС), а также Cоциал-демократической партии (СДПГ), по итогам выборов 2017 года пообещало договориться о пенсионной реформе.

Переговоры затянулись, но в воскресенье, 10 ноября, стороны объявили о достижении компромисса. Основные пункты реформы: базовая пенсия должна быть выше существующего социального пособия не меньше, чем на 10 процентов. В 35-летний стаж засчитают годы, проведенные в декрете, и время ухода за родственниками.

Политики - как внутри коалиции, так и в партии Меркель - долго спорили о том, стоит ли проверять и насколько досконально, действительно ли претенденты нуждаются в базовой пенсии. В итоге правительство решило проверять только доходы пенсионеров. От унизительных походов в социальные ведомства их избавят: данные о доходах автоматически поступят в пенсионные фонды из налоговых ведомств.

Прибавка ощутимая, особенно для женщин - их намного больше среди тех, кто сегодня получает низкую пенсию. Скажем, парикмахер, зарабатывавшая на уровне МРОТ и вышедшая на заслуженный отдых с пенсией в 513 евро, может рассчитывать на повышение до 961 евро.

Такой рост, по замыслу правительства, должен соответствовать принципу: "Кто работал, должен получать больше, чем тот, кто не работал". Но точная формула вычисления базовой пенсии сложна и будет привязана к сумме отчислений в пенсионный фонд, чтобы не нарушить другой принцип: "Кто больше заплатил, тот должен больше и получать".

Те лица, чей суммарный доход (включая, например, суммы от сдачи жилья в аренду) не превышает 1250 евро, и кто соответствует остальным условиям этой социальной программы, могут рассчитывать на базовую пенсию. Чтобы избежать злоупотреблений, в семьях будут рассчитывать необходимость базовой пенсии по общему доходу. Если суммарные доходы супругов превышают 1950 евро, то базовую пенсию они не получат. Кто 35 лет стажа не набрал, права на базовую пенсию также не получает.

Сумму дополнительных расходов на реформу власти пока не называется - по данным одного из министров, из бюджета понадобится до 1,5 миллиарда евро ежегодно. В силу изменения вступят с 1 января 2021 года.