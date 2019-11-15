Чем резать плитку: обзор инструментов

Источник материала: Tut.by



Проведение любого ремонта часто связано с заменой старого или укладкой нового кафеля. Однако облицовка поверхностей — процесс не такой уж и простой, как кажется. Чтобы облицевать стену возле дверного проема, инженерной коммуникации либо других препятствий, понадобится не целый лист, а его часть, а вместе с тем и знание, чем и как резать плитку. Порой требуется выполнить фигурную резку.

В любом случае, задача мастера, который выполняет отделочные работы , — добиться идеально ровных краев кафеля и получить наименьшее количество отходов. Для достижения успеха, необходимо знать, какие инструменты понадобятся для работы, какую технологию применить? От этого во многом зависит качество работ.

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Если применить плиткорез





Удобным устройством, которым можно резать плитку, является электрический плиткорез. Он обеспечивает высокий уровень точности работ, так как грани среза получаются слегка закругленные, идеально ровные.

Резать плитку таким приспособлением несложно. Размеченный материал укладывают на платформу, плотно прижимают и перемещают в направлении режущего элемента — пилы. Работу следует выполнять в защитных очках. В поддоне аппарата необходимо поддерживать уровень чистой воды для охлаждения диска. Этот тип оборудования стоит недешево, поэтому работают на нем профессионалы.

Более демократичным и доступным по стоимости считается ручной плиткорез с простой технологией. Предназначенный для разрезания кафель замачивают на 20 минут в воде, потом на поверхность наносят разметку. Затем укладывают плитку на основание инструмента таким образом, чтобы линия отреза совпадала с меткой на резаке. Плитку фиксируют, ручку приспособления перемещают «от себя», направляя колесико по нарисованной линии. Специальными крыльями закрепляют плитку с двух сторон, наносят слабый удар по рукоятке, и плита раскалывается точно по намеченной линии.

Роликовый стеклорез





Когда необходимо облицевать небольшую площадь, а под рукой нет плиткореза, можно попробовать плитку резать стеклорезом. Размечают линии на смоченном в воде кафеле. Затем на ровной поверхности накладывают металлическую линейку на нанесенные линии. Уверенным движением «на себя» по линии выполняют разрез. Инструмент при этом должен находиться строго перпендикулярно к плите.

На стороне, покрытой эмалью, появляется тонкая аккуратная канавка. Далее необходимо выполнить разлом. По линии снизу подкладывают тонкую проволоку или деревянный штапик, затем с двух сторон надавливают на зоны возле среза.

Иногда края получаются неровными. Тогда их выравнивают плоскогубцами, напильником, крупнозернистой наждачкой.

Когда выручит болгарка





В некоторых случаях можно резать плитку угловой шлифовальной машиной с алмазным кругом. В основном, болгарку используют для резки керамогранита, так как перечисленные выше инструменты могут его «не взять». Без инструмента не обойтись при необходимости организовать стыки на выступающем углу.

Можно использовать болгарку и для обычного керамического облицовочного материала. Но при работе от инструмента исходит высокий шум, избыточная пыльность. Поэтому лучше применять проверенные способы с стеклорезом либо плиткорезом.

Чтобы резать плитку угловой шлифовальной машинкой, не забывайте защитить глаза и органы дыхания защитными средствами: очками и масками. Желательно также присутствие помощника, который будет собирать строительную пыль пылесосом.

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