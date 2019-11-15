РОЧС проверил объекты, осуществляющие деятельность по переработке древесины

В октябре РОЧС проведен мониторинг трех объектов, осуществляющих деятельность по переработке древесины: ИП Кобзарь А.Н., ИП Заяц Я.А. и ООО «НПУ Белприбор».
Выявлены многочисленные нарушения пожарной безопасности. В их числе эксплуатация неисправных отопительных печей, котлов кустарного изготовления; отсутствие либо неисправность первичных средств пожаротушения; складирование горючих материалов в противопожарных разрывах между зданиями; курение в неустановленных местах.
Руководителям предприятий вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений.
Галина ГОРБАЧ
Фото РОЧС