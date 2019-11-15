В Латвии в двух авто нашли 5 млн сигарет с белорусскими акцизами

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Уточняется, что таможенники вместе с пограничниками проверили две машины, на которых оказались фальшивые дипломатические номера. Водители также предъявили поддельные казахстанские техпаспорта на авто.





В ходе проверки появились подозрения, что в транспортных средствах скрыта контрабанда. После сканирования и проверки кинолога в них нашли 5 132 800 сигарет.





Водителей 1979 и 1984 годов рождения задержали. Возбуждены два уголовных дела по статьям, связанным с подделкой документов и контрабандой.



