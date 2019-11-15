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В Латвии в двух авто нашли 5 млн сигарет с белорусскими акцизами

16.11.2019 16:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Латвии в двух автомобилях с гражданами Монголии за рулем обнаружена крупная партия сигарет с белорусскими акцизными марками. Об этом сообщает сайт латвийской таможни.


 Снимок носит иллюстративный характер. Фото: regnum.ru

Уточняется, что таможенники вместе с пограничниками проверили две машины, на которых оказались фальшивые дипломатические номера. Водители также предъявили поддельные казахстанские техпаспорта на авто.

В ходе проверки появились подозрения, что в транспортных средствах скрыта контрабанда. После сканирования и проверки кинолога в них нашли 5 132 800 сигарет.

Водителей 1979 и 1984 годов рождения задержали. Возбуждены два уголовных дела по статьям, связанным с подделкой документов и контрабандой.
 
 
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В Латвии в двух автомобилях с гражданами Монголии за рулем обнаружена крупная партия сигарет с белорусскими акцизными марками. Об этом сообщает сайт латвийской...
 
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