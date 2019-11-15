ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

16 ноября - день памяти Анны Всеволодны

16.11.2019 16:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Что нельзя сегодня делать, все приметы.


Коллаж: РБК-Украина

16 ноября все православные почитают память Анны Всеволодны – дочери киевского князя Всеволода Ярославовича, который взял в жены греческую царевну. Ее братом был великий князь Владимир Мономах. Родители хотели, чтобы княжна вышла замуж за византийского принца, но судьба сложилась иначе. Девушка решила отречься от всего мирского и посвятить себя служению Христу, пишет РБК-Украина.

Князь Всеволод в Киеве для дочери возвел Андреевский монастырь. Она получила там сан игуменьи. При монастыре была открыта первая в Европе школа для девочек, в которой обучали письму, ремеслам и пению. Также Анна Всеволодовна принимала активное участие в церковно-политической жизни и помогала своему отцу.

В этот день на Руси было принято лакомиться замороженными ягодами (брусникой, клюквой, морошкой). Из них варили кисель, добавляли их в сдобу и другие блюда. На улице замораживали молоко, потом стругали его ножом, добавляли ягоды или фрукты. Такое лакомство очень любили дети, получалось, что-то наподобие мороженого.

Главные приметы этого дня:

Анна пришла — снега принесла.

Анна холодная — осень голодная.

Снег на морозную голую землю — хлеб будет расти хорошо, на сырую — плохо.

Дрова в печи шипят, дымят, плохо загораются — к теплу; горят с треском, писком — к морозу.

Дым из трубы опускается вниз и стелется по земле — жди оттепели, вверх — к морозу.


Что нельзя делать в этот день:

Древние славяне верили, что в этот день на землю спускается нечистая сила, ходит возле людей и наблюдает, кто и как живет. Также нечисть готовилась к святочному разгулу. Людям она не могла причинить вреда и поэтому вела себя тихо и скромно. Но люди старались не выходить из дому в этот день. На Анну холодную не рекомендовали без особой нужды покидать жилище, ходить в людные места, ссориться с кем-то и отправляться в дальнюю дорогу.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что нельзя сегодня делать, все приметы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как выглядит детский сад для телят?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика