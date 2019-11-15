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Без азарта: шведский стол со 100 разными блюдами не привлек минчан
Источник материала: Партизан
Новый фуд-холл пригласил гостей на официальное открытие, но по какой-то причине людей пришло не так уже много.
Как
Однако, видимо, открытие было запланировано слишком рано, поэтому желающих позавтракать бесплатно оказалось не так уж много. При этом, по оценкам организаторов, открытие фуд-холла сегодня утром посетили около 150 человек.
Известно, что новый фуд-холл объединяет несколько заведений, которые специализируются на кухне самых разных стран. Тут будут готовить от бургеров до хачапури и хинкали.
Недавно в Витебске подобное мероприятие завершилось совсем иначе. Местные жители устроили массовый забег по торговому центру, чтобы стать первыми гостями ресторана быстрого питания.
После того как двери распахнулись, толпа побежала внутрь, при этом многие люди падали, но им никто не помогал встать, все лишь пробегали мимо.
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Новый фуд-холл пригласил гостей на официальное открытие, но по какой-то причине людей пришло не так уже много.
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