Меган Маркл не сможет проголосовать: еще не получила британского гражданства

Герцогиня Сассекская Меган Маркл уже два года ждет британского гражданства, пишет Daily Mail.

Бывшая американская актриса и жена принца Гарри подала все необходимые документы. Однако ответа от властей Великобритании все еще не поступило.





Как пояснил представитель принца Гарри, получить гражданство в стране можно спустя три года проживания. По его словам, Маркл будет "всегда соответствовать иммиграционным требованиям", несмотря на то, что она является членом королевской семьи.









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sputnik.by Друг герцогини признался журналистам, что она была удивлена тем, насколько долгим оказался процесс получения документов, пишет





Без гражданства Маркл не сможет принять участие в досрочных парламентских выборах 12 декабря. Правда, все члены королевской семьи по традиции игнорируют голосование.









Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри в 2018 году. В мае в семье родился первенец – мальчик, которого назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Он стал седьмым в очереди на престол.



