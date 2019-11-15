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Меган Маркл не сможет проголосовать: еще не получила британского гражданства
Источник материала: Партизан
Супруга принца Гарри подала документы два года назад. Без гражданства она не сможет проголосовать на парламентских выборах 12 декабря.
Герцогиня Сассекская Меган Маркл уже два года ждет британского гражданства, пишет Daily Mail.
Бывшая американская актриса и жена принца Гарри подала все необходимые документы. Однако ответа от властей Великобритании все еще не поступило.
Как пояснил представитель принца Гарри, получить гражданство в стране можно спустя три года проживания. По его словам, Маркл будет "всегда соответствовать иммиграционным требованиям", несмотря на то, что она является членом королевской семьи.
© Фото: Getty Images
Друг герцогини признался журналистам, что она была удивлена тем, насколько долгим оказался процесс получения документов, пишет
Без гражданства Маркл не сможет принять участие в досрочных парламентских выборах 12 декабря. Правда, все члены королевской семьи по традиции игнорируют голосование.
Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри в 2018 году. В мае в семье родился первенец – мальчик, которого назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Он стал седьмым в очереди на престол.
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Супруга принца Гарри подала документы два года назад. Без гражданства она не сможет проголосовать на парламентских выборах 12 декабря.
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