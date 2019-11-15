Специалистам «Великого камня» планируется предоставить жилье в Смолевичах и Руденске

рассказал председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Александр Кручанов. Об этом МЛЫН.BYпредседатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома













— До конца года мы должны построить 1 млн 115 тысяч квадратных метров жилья для тех, кто состоит на учете нуждающихся. По всей видимости, получится даже выйти на чуть большую цифру, но в любом случае плановый показатель выполним.





Еще более напряженная стоит задача, поставленная Главой государства — до 2021 года обеспечить жильем все многодетные семьи: их в области сейчас 2112. Чтобы уложиться в жесткие сроки, ведем точечный, по каждому дому расчет строительных возможностей и финансовых средств. Понимаем, что никакие ссылки на объективные трудности приниматься не будут, программа должна быть выполнена в указанный срок, в том числе и в городах-спутниках.





Из них сейчас наиболее динамично развиваются Смолевичи, где проживает около 17 тысяч человек. Это обусловлено рядом факторов, в особенности тем, что на территории района расположен Белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень». Предполагается, что часть его специалистов будут проживать в Смолевичах, а также в Руденске, который наряду с Фаниполем, входящем в свободную экономическую зону, тоже получает хорошую перспективу развития.









В Смолевичах МАПИД строит экспериментальный 191-квартирный жилой дом для минчан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это типовая пятиэтажка с нормативным сроком строительства 10 месяцев, то есть в следующем году она уже будет сдана в эксплуатацию.





— Суть же эксперимента в том, что на доступное, практически по себестоимости жилье смогут претендовать все желающие, вне зависимости от времени постановки на очередь. И лишь при избытке желающих очередность будет учитываться. По моим данным, около 600 человек уже написали заявления и хотят стать собственниками квартир в этом доме. Так что спрос очевиден, следовательно, опыт экспериментального строительства, скорее всего, распространится и на другие города-спутники, — отметил Александр Кручанов.





Вторая смолевичская площадка, отведенная для застройки, насчитывает 29 га. Она предназначена для жителей столицы и области.





— Финансирование возведения домов, а также прокладки инженерных сетей, строительства школы, детсада, других объектов социальной сферы будет вестись Минским городским и областным исполкомами. Это значительные средства, ведь речь идет о возведении не спального района, а о комплексной застройке квартала с созданием комфортной среды для проживания. Кстати, согласно генплану, в котором зарезервированы места для новой поликлиники и Дома культуры,





дворовая территория будет закрыта для автотранспорта и отдана детям, — рассказал председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома.









Фото: Павел Орловский



