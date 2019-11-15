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Фотофакт. Румас с супругой досрочно проголосовал на выборах
Источник материала: Партизан
Премьер-министр Сергей Румас вместе с супругой Жанной Румас 16 ноября принял участие в досрочном голосовании.
Фото с избирательного участка № 39 Логойского избирательного округа № 75,
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Премьер-министр Сергей Румас вместе с супругой Жанной Румас 16 ноября принял участие в досрочном голосовании.
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