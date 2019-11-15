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Фотовыставка, комедия, красивый спорт (и ни слова о выборах). Куда пойти в Бресте в выходной
Источник материала: Tut.by
В единственный выходной в Бресте можно посетить открытие фотовыставки об Австралии, посмотреть комедию по Веберу и поболеть на турнире по синхронному плаванию. И ни слова о выборах — вы и сами в курсе!
Брестский фотограф Вера Еремова в это воскресенье представит публике свою авторскую фотовыставку, посвященную поездке в Австралию. Все поклонники творчества автора и страны крокодилов приходите, будет интересно.
В Бресте открылся международный турнир по синхронному (художественному) плаванию среди девочек и смешанных дуэтов 12 лет и моложе, 13−15 лет, а также юниоров. В воскресенье с произвольной программой выступят спортсмены в возрасте 13−15 лет и комбинированные группы. В 15.00 будет награждение победителей и закрытие.
А может, в театр? Главный герой постановки «Дорогое сокровище» Франсуа Пиньон — неудачник. У него нет работы, его жена ушла к другому мужчине, юридическая карьера не задалась. Но, несмотря на невеселые обстоятельства, господин Пиньон не теряет присутствие духа. Нет ничего проще — пустить окружающим пыль в глаза. И вот уже ползут слухи о несметных богатствах обыкновенного, ничем не примечательного сторожа.
Франсис Вебер — французский сценарист и режиссер, лауреат премии «Сезар». Его дебютом в кино стала работа над фильмом «Игрушка» со знаменитым Пьером Ришаром в главной роли. Эта трогательная комедия принесла Франсису Веберу мировую известность.
Хорошего выходного вам! А на выборы пойдете?..
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В единственный выходной можно посетить открытие фотовыставки об Австралии, посмотреть комедию по Веберу и поболеть на турнире по синхронному плаванию. И ни слова...
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