Фотовыставка, комедия, красивый спорт (и ни слова о выборах). Куда пойти в Бресте в выходной

Источник материала: Tut.by

В единственный выходной в Бресте можно посетить открытие фотовыставки об Австралии, посмотреть комедию по Веберу и поболеть на турнире по синхронному плаванию. И ни слова о выборах — вы и сами в курсе!





Что: Фотовыставка Веры Еремовой «Расскажи мне про Австралию» Где: Арт-пространство «Калiдор» Когда: 17 ноября в 16.00 (открытие).

Брестский фотограф Вера Еремова в это воскресенье представит публике свою авторскую фотовыставку, посвященную поездке в Австралию. Все поклонники творчества автора и страны крокодилов приходите, будет интересно.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Что: Турнир по синхронному плаванию Где: Дворец водных видов спорта Когда: 15−17 ноября

В Бресте открылся международный турнир по синхронному (художественному) плаванию среди девочек и смешанных дуэтов 12 лет и моложе, 13−15 лет, а также юниоров. В воскресенье с произвольной программой выступят спортсмены в возрасте 13−15 лет и комбинированные группы. В 15.00 будет награждение победителей и закрытие.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Что: Спектакль «Дорогое сокровище» Где: Брестский академический театр драмы Когда: 17 ноября 19.00

А может, в театр? Главный герой постановки «Дорогое сокровище» Франсуа Пиньон — неудачник. У него нет работы, его жена ушла к другому мужчине, юридическая карьера не задалась. Но, несмотря на невеселые обстоятельства, господин Пиньон не теряет присутствие духа. Нет ничего проще — пустить окружающим пыль в глаза. И вот уже ползут слухи о несметных богатствах обыкновенного, ничем не примечательного сторожа.

Франсис Вебер — французский сценарист и режиссер, лауреат премии «Сезар». Его дебютом в кино стала работа над фильмом «Игрушка» со знаменитым Пьером Ришаром в главной роли. Эта трогательная комедия принесла Франсису Веберу мировую известность.

Хорошего выходного вам! А на выборы пойдете?..

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