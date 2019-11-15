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В Пскове нашли древнюю печать полоцкого епископа Дионисия
16.11.2019 17:13 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Во время раскопок в Пскове археологи обнаружили вислую свинцовую печать полоцкого епископа Дионисия.
Как сообщил
Среди печатей своего времени булла Дионисия выделяется несколько большими размерами: ее диаметр достигает 27-28 мм против обычных 20 мм. В сводке археолога Валентина Янина (она вышла в 1970 году) приводятся только два экземпляра такой печати: одну из них нашли на Новгородском (Рюриковом) городище, другая неизвестного происхождения, хранится в Государственном историческом музее.
О самом Дионисии письменные источники почти ничего не сообщают. Полоцкую кафедру он возглавил между 1156/1157 и 1166/1167 годами. По одной из версий, до принятия епископского сана был монахом Киево-Печерского монастыря, по другой - греком, приехавшим в княжество из Византии. Умер в 1184 году, но где похоронен - неизвестно.
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Во время раскопок в Пскове археологи обнаружили вислую свинцовую печать полоцкого епископа Дионисия.
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