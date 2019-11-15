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В Пскове нашли древнюю печать полоцкого епископа Дионисия

16.11.2019 17:13 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Пскове нашли древнюю печать полоцкого епископа Дионисия

Во время раскопок в Пскове археологи обнаружили вислую свинцовую печать полоцкого епископа Дионисия.

Как сообщил журнал "Наука и жизнь" со ссылкой на Археологический центр Псковской области, найденная печать двухсторонняя. На одной стороне изображена богоматерь, на другой находится греческая надпись "Печать Дионисия, епископа Полоцка. Датируется находка второй половиной XII века.

Среди печатей своего времени булла Дионисия выделяется несколько большими размерами: ее диаметр достигает 27-28 мм против обычных 20 мм. В сводке археолога Валентина Янина (она вышла в 1970 году) приводятся только два экземпляра такой печати: одну из них нашли на Новгородском (Рюриковом) городище, другая неизвестного происхождения, хранится в Государственном историческом музее.

О самом Дионисии письменные источники почти ничего не сообщают. Полоцкую кафедру он возглавил между 1156/1157 и 1166/1167 годами. По одной из версий, до принятия епископского сана был монахом Киево-Печерского монастыря, по другой - греком, приехавшим в княжество из Византии. Умер в 1184 году, но где похоронен - неизвестно.

 
 
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Во время раскопок в Пскове археологи обнаружили вислую свинцовую печать полоцкого епископа Дионисия.
 
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