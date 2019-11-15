Южная дача по-украински. Как выглядит дом из стекла и металла на берегу Черного моря

Источник материала: Tut.by

Владельцы этого дома с роскошным видом на Черное море мечтали иметь небольшой уютный дачный домик для отдыха всей семьей. Архитектурная концепция разработана командой бюро Олега Дроздова, тогда как остальными аспектами обустройства владельцы дома занимались сами, включая оформление помещений и приусадебного участка. Как выглядит мечта многих — дача у моря, — в обзоре ресурса Pragmatika.



Фото: Андрей Авдеенко

Этот небольшой дом для семьи с детьми построен на берегу Одесского залива.

«Для нас это очередной позитивный опыт ведения удаленного проекта, реализованный в тесной кооперации с заказчиками, которые при этом самостоятельно отвечали за интерьер дома и благоустройство придомовой территории», — делится Олег Дроздов.



Фото: Андрей Авдеенко

Внешне дом выглядит вполне архетипично. Помните, мы все в детстве рисовали похожие простые домики с двускатными крышами? Однако узнаваемая форма нисколько не умаляет продуманности и стильности решения. Он имеет два уровня, а его конструкция собрана из двух капитальных кирпичных стен, деревянных перекрытий и балок. Высота потолка первого этажа составляет 2,80 м, а второго — от 2‑х до 3,40 м в коньке. Сверху на этот каркас из кирпича и дерева натянута «кожа»: крыша покрыта металлом, а стены с внешней стороны — темными деревянными вставками. Общая же площадь дома составляет 165 кв. м.



Фото: Андрей Авдеенко

Внутри инкапсулированы два изолированных закрытых объема, в которых разместили приватные помещения — основную спальню и детскую. Получается, что они словно укрыты под защитной внешней двускатной «оболочкой», потому и проект символически назвали английским словом shell — оболочка, раковина.









Общее же пространство архитекторы рассредоточили между ними по оставшейся площади: свободные объемы образуют правый и левый неф, которые по мере передвижения трансформируются в галереи с красочным видом. «Из структуры, возникшей из этих пустот и деревянных конструкций между двумя несущими кирпичными стенами, возникает то, что мы в хорошем смысле называем «сложное в простом», — рассказывают авторы проекта.





Пространство внутри выдержано в традиционном для южных широт белом цвете. Часть стен обшита доской и выкрашена в белый, как и кирпичная кладка, балки и перекрытия, а пол первого этажа выложен плиткой под дерево, уложенной широкой «елочкой».









На второй этаж ведет лестница, изготовленная из металла. Для каждого помещения, включая общую зону, главную спальню и детскую, архитекторы разработали своего рода «выходы вовне», ставшие продолжением основной конструкции: это террасы и балкон второго этажа со стеклянной балюстрадой. Последний выступает консолью над входом в общую зону.





По словам авторов проекта, такое решение усиливает ощущение защиты, поскольку балкон надежно «укрывает» летнюю террасу, куда выходит общая зона. Выглядит эта конструкция так, словно кто‑то выдвинул нижнюю часть гигантского спичечного коробка. Здесь наверху располагается одна из зон отдыха с чудесным видом на залив.



Фото: Андрей Авдеенко

К слову, ориентирован дом на участке так, что три его стороны получаются закрытыми от посторонних глаз и проездной дороги, поэтому соседство с другими жителями нисколько не нарушает тихую семейную идиллию. Четвертая же сторона полностью открыта морю и солнцу благодаря полностью стеклянному фасаду: образуется словно некий портал, выводящий зрителя в аккурат к маринистическому пейзажу, а особенности здешней местности способствуют такой визуальной аллюзии.



